COVID-19 перемогли майже 16 тисяч українців за добу

Станом на ранок вівторка, 12 січня, в Україні офіційно підтверджено 1 124 430 випадків коронавірусної інфекції. З них 5116 – було виявлено за минулу добу, водночас одужало майже 16 тисяч осіб.

Від COVID-19 у країні померло вже 20 019 хворих (+184 за добу), а 812 368 пацієнтів (+15 951 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (898), Полтавській (520), Запорізькій (463), Одеській (315) та Львівській (312) областях.

Здійснено тестувань за добу – 41 682 (зокрема методом ПЛР – 23 873, методом ІФА – 17 809).

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 898 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 267 випадків;

Донецька область – 160 випадків;

Житомирська область – 72 випадки;

Закарпатська область – 134 випадки;

Запорізька область – 463 випадки;

Івано-Франківська область – 66 випадків;

Київська область – 284 випадки;

Кіровоградська область – 76 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 312 випадків;

Миколаївська область – 52 випадки;

Одеська область – 315 випадків;

Полтавська область – 520 випадків;

Рівненська область – 132 випадки;

Сумська область – 152 випадки;

Тернопільська область – 83 випадки;

Харківська область – 275 випадків;

Херсонська область – 73 випадки;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 306 випадків;

Чернівецька область – 184 випадки;

Чернігівська область – 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Пандемія коронавірусу в Україні. Максим Степанов у Facebook

Скриншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, юрист Ілля Костін заявив, що ввезення віп-вакцини від коронавірусу в Україну не могло бути законним і це є кримінальним злочином.