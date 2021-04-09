Коронавирусом в Украине заболели более 19 тысяч за сутки, выздоровели около 11 тысяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирусом в Украине заболели более 19 тысяч за сутки, выздоровели около 11 тысяч

По состоянию на утро пятницы, 9 апреля, в Украине официально подтверждено 1 823 674 случая коронавирусной инфекции. Из них 19 676 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умер уже 36 381 человек (+419 за сутки), а 1 395 104 пациента (+11 221за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по словам волонтера, в Харькове нет точек доступа к поточному кислороду, а концентраторы для больных COVID-19 можно найти только у волонтеров.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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