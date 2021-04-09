На коронавірус в Україні захворіли понад 19 тисяч за добу, одужали близько 11 тисяч

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Пандемія коронавірусу

Станом на ранок п'ятниці, 9 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 823 674 випадки коронавірусної інфекції. З них 19 676 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померла вже 36 381 людина (+419 за добу), а 1 395 104 пацієнта (+ 11 221 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за словами волонтера, в Харкові немає точок доступу до потокового кисню, а концентратори для хворих на COVID-19 можна знайти тільки у волонтерів.

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