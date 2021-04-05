Коронавирусом в Украине заболели более 10 тысяч за сутки, выздоровели в два раза меньше

Карина Бондаренко Общество 08:01, 5.04.2021 Обновлено: 08:02, 5.04.2021

По состоянию на утро понедельника, 5 апреля, в Украине официально подтверждено 1 755 888 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 179 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 34 587человек (+254 за сутки ), а 1 352 139 пациентов (+4 946 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Коронавирус в Украине по состоянию на 5 апреля.
covid19.rnbo.gov.ua

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, львовский врач Тарас Жиравецкий считает, что суточные показатели новых случаев заражения коронавирусом в Украине могут быть в пять раз выше, чем в официальной статистике.

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