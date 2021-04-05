На коронавірус в Україні захворіли понад 10 тисяч за добу, одужали вдвічі менше

Станом на ранок понеділка, 5 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 755 888 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 179 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 34 587 осіб (+254 за добу), а 1 352 139 пацієнтів (+4946 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Коронавірус в Україні станом на 5 квітня. covid19.rnbo.gov.ua

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в себе в Facebook уточнив, що було госпіталізовано 3 275 осіб. При цьому із загальної кількості захворілих 431 – діти, а 152 медичні працівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.

Здійснено тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 458 випадків;

Вінницька область – 233 випадки;

Волинська область – 241 випадок;

Дніпропетровська область – 1 003 випадки;

Донецька область – 254 випадки;

Житомирська область – 557 випадків;

Закарпатська – 165 випадків;

Запорізька область – 293 випадки;

Івано-Франківська область – 91 випадок;

Київська область – 619 випадків;

Кіровоградська область – 108 випадків;

Луганська область – 36 випадків;

Львівська область – 1 121 випадок;

Миколаївська область – 287 випадків;

Одеська область – 660 випадків;

Полтавська область – 229 випадків;

Рівненська область – 252 випадки;

Сумська область – 428 випадків;

Тернопільська область – 441 випадок;

Харківська область – 1 155 випадків;

Херсонська область – 176 випадків;

Хмельницька область – 439 випадків;

Черкаська область – 361 випадок;

Чернівецька область – 254 випадки;

Чернігівська область – 318 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні. Максим Степанов у Facebook

Скріншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, львівський лікар Тарас Жиравецький вважає, що добові показники нових випадків зараження коронавірусом в Україні можуть бути в п'ять разів вищими, ніж в офіційній статистиці.