На коронавірус в Україні захворіли понад 10 тисяч за добу, одужали вдвічі менше
Станом на ранок понеділка, 5 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 755 888 випадків коронавірусної інфекції. З них 10 179 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 34 587 осіб (+254 за добу), а 1 352 139 пацієнтів (+4946 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в себе в Facebook уточнив, що було госпіталізовано 3 275 осіб. При цьому із загальної кількості захворілих 431 – діти, а 152 медичні працівники.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 155), Львівській (1 121), Дніпропетровській (1 003), Одеській (660), Київській (619) областях.
Здійснено тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 458 випадків;
Вінницька область – 233 випадки;
Волинська область – 241 випадок;
Дніпропетровська область – 1 003 випадки;
Донецька область – 254 випадки;
Житомирська область – 557 випадків;
Закарпатська – 165 випадків;
Запорізька область – 293 випадки;
Івано-Франківська область – 91 випадок;
Київська область – 619 випадків;
Кіровоградська область – 108 випадків;
Луганська область – 36 випадків;
Львівська область – 1 121 випадок;
Миколаївська область – 287 випадків;
Одеська область – 660 випадків;
Полтавська область – 229 випадків;
Рівненська область – 252 випадки;
Сумська область – 428 випадків;
Тернопільська область – 441 випадок;
Харківська область – 1 155 випадків;
Херсонська область – 176 випадків;
Хмельницька область – 439 випадків;
Черкаська область – 361 випадок;
Чернівецька область – 254 випадки;
Чернігівська область – 318 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, львівський лікар Тарас Жиравецький вважає, що добові показники нових випадків зараження коронавірусом в Україні можуть бути в п'ять разів вищими, ніж в офіційній статистиці.