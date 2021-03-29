Коронавирусом в Украине заболели более 8 тысяч за сутки, умерли менее 200

Карина Бондаренко Общество 08:04, 29.03.2021 Обновлено: 08:14, 29.03.2021

По состоянию на утро понедельника, 29 марта, в Украине официально подтверждено 1 652 409 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8 346 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 32 132 человека (+178 за сутки), а 1 303 500пациентов (+2875 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине на 29 марта.
covid19.rnbo.gov.ua
Динамика ежедневного прироста больных коронавирусом.
covid19.rnbo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ольга Голубовская, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины рассказала о ситуации с коронавирусом в Украине. По ее словам, никогда еще в стране не умирало такое количество людей за короткий промежуток времени.

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