На коронавірус в Україні захворіли понад 8 тисяч за добу, померли менше 200

Станом на ранок понеділка, 29 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 652 409 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 346 – виявлені за минулу добу, 344 – діти, а 140 – медики.

Від COVID-19 в країні померли вже 32 132 особи (+178 за добу), а 1 303 500 пацієнтів (+2875 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook уточнив, що за минулу добу госпіталізували 3 129 осіб. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (820), Харківській (664), Одеській (658), Дніпропетровській (647) та Житомирській (567) областях.

Вакцинація від коронавірусу в Україні. Максим Степанов у Facebook

Здійснено тестувань за добу – 76 335 (зокрема методом ПЛР – 37 979, методом ІФА – 8 732, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 624).

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 402 випадки/ 20 щеплень;

Вінницька область – 365 випадків/ 50 щеплень;

Волинська область – 223 випадки/ 20 щеплень;

Дніпропетровська область – 647 випадків/ 80 щеплень;

Донецька область – 175 випадків/ 0 щеплень;

Житомирська область – 567 випадків/ 120 щеплень;

Закарпатська – 201 випадок/ 20 щеплень;

Запорізька область – 136 випадків/ 100 щеплень;

Івано-Франківська область – 226 випадків/ 175 щеплень;

Київська область – 518 випадків/ 20 щеплень;

Кіровоградська область – 59 випадків/ 10 щеплень;

Луганська область – 29 випадків/ 0 щеплень;

Львівська область – 820 випадків/ 100 щеплень;

Миколаївська область – 243 випадки/ 30 щеплень;

Одеська область – 658 випадків/ 40 щеплень;

Полтавська область – 154 випадки/ 190 щеплень;

Рівненська область – 139 випадків/ 0 щеплень;

Сумська область – 326 випадків/ 30 щеплень;

Тернопільська область – 390 випадків/ 40 щеплень;

Харківська область – 664 випадки/ 230 щеплень;

Херсонська область – 145 випадків/ 140 щеплень;

Хмельницька область – 428 випадків/ 70 щеплень;

Черкаська область – 392 випадки/ 40 щеплень;

Чернівецька область – 292 випадки/ 60 щеплень;

Чернігівська область – 147 випадків/ 0 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні на 29 березня. covid19.rnbo.gov.ua

Динаміка щоденного приросту хворих на коронавірус. covid19.rnbo.gov.ua

Скріншот. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Ольга Голубовська, провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України розповіла про ситуацію з коронавірусом в Україні. За її словами, ніколи ще в країні не вмирала така кількість людей за короткий проміжок часу.