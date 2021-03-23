В Украине за сутки госпитализировали 2,5 тыс. человек с COVID-19, более 300 скончались

Карина Бондаренко Общество 08:15, 23.03.2021 Обновлено: 10:29, 23.03.2021

По состоянию на утро вторника, 23 марта, в Украине официально подтверждено 1 565 732 случая коронавирусной инфекции. Из них 11 476 – обнаружены за прошедшие сутки. Госпитализировали 2519 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 30 431 человек (+333 за сутки – рекорд с начала 2021 года), а 1 268 886​​​​​​ пациентов (+8044 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1122), городе Киев (1050), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях.

Проведено тестирований за сутки – 88 673 (в частности методом ПЦР – 44 647, методом ИФА – 21 526, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 22 500).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 1050 случаев;

  • Винницкая область – 716 случаев;

  • Волынская область – 225 случаев;

  • Днепропетровская область – 604 случая;

  • Донецкая область – 270 случаев;

  • Житомирская область – 186 случаев;

  • Закарпатская – 428 случаев;

  • Запорожская область – 340 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 351 случай;

  • Киевская область – 727 случаев;

  • Кировоградская область – 57 случаев;

  • Луганская область – 147 случаев;

  • Львовская область – 995 случаев;

  • Николаевская область – 429 случаев;

  • Одесская область – 1122 случая;

  • Полтавская область – 697 случаев;

  • Ривненская область – 376 случаев;

  • Сумская область – 192 случая;

  • Тернопольская область – 430 случаев;

  • Харьковская область – 843 случая;

  • Херсонская область – 31 случай;

  • Хмельницкая область – 376 случаев;

  • Черкасская область – 277 случаев;

  • Черновицкая область – 579 случаев;

  • Черниговская область – 28 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Распространение коронавируса в Украине.
Максим Степанов в Facebook
Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в областной больнице имени Мечникова в Днепре находится больше всего "тяжелых" больных коронавирусом с начала пандемии, реанимация не справляется с количеством пациентов.

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