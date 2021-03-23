В Україні за добу госпіталізували 2,5 тис. осіб із COVID-19, понад 300 померли
Станом на ранок вівторка, 23 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 565 732 випадки коронавірусної інфекції. З них 11 476 – виявлено за минулу добу. Госпіталізували 2519 пацієнтів.
Від COVID-19 у країні померла вже 30 431 особа (+333 за добу – рекорд з початку 2021 року), а 1 268 886 пацієнтів (+8044 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), місті Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.
Здійснено тестувань упродовж доби – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1050 випадків;
Вінницька область – 716 випадків;
Волинська область – 225 випадків;
Дніпропетровська область – 604 випадки;
Донецька область – 270 випадків;
Житомирська область – 186 випадків;
Закарпатська – 428 випадків;
Запорізька область – 340 випадків;
Івано-Франківська область – 351 випадок;
Київська область – 727 випадків;
Кіровоградська область – 57 випадків;
Луганська область – 147 випадків;
Львівська область – 995 випадків;
Миколаївська область – 429 випадків;
Одеська область – 1122 випадки;
Полтавська область – 697 випадків;
Рівненська область – 376 випадків;
Сумська область – 192 випадки;
Тернопільська область – 430 випадків;
Харківська область – 843 випадки;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 376 випадків;
Черкаська область – 277 випадків;
Чернівецька область – 579 випадків;
Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі перебуває найбільше "важких" хворих на коронавірус із початку пандемії, реанімація не справляється з кількістю пацієнтів.