В Україні за добу госпіталізували 2,5 тис. осіб із COVID-19, понад 300 померли

Карина Бондаренко Суспільство 08:15, 23.03.2021 Оновлено: 10:29, 23.03.2021

Станом на ранок вівторка, 23 березня, в Україні офіційно підтверджено 1 565 732 випадки коронавірусної інфекції. З них 11 476 – виявлено за минулу добу. Госпіталізували 2519 пацієнтів.

Від COVID-19 у країні померла вже 30 431 особа (+333 за добу – рекорд з початку 2021 року), а 1 268 886 пацієнтів (+8044 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Протягом останньої доби найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), місті Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Здійснено тестувань упродовж доби – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 1050 випадків;

  • Вінницька область – 716 випадків;

  • Волинська область – 225 випадків;

  • Дніпропетровська область – 604 випадки;

  • Донецька область – 270 випадків;

  • Житомирська область – 186 випадків;

  • Закарпатська – 428 випадків;

  • Запорізька область – 340 випадків;

  • Івано-Франківська область – 351 випадок;

  • Київська область – 727 випадків;

  • Кіровоградська область – 57 випадків;

  • Луганська область – 147 випадків;

  • Львівська область – 995 випадків;

  • Миколаївська область – 429 випадків;

  • Одеська область – 1122 випадки;

  • Полтавська область – 697 випадків;

  • Рівненська область – 376 випадків;

  • Сумська область – 192 випадки;

  • Тернопільська область – 430 випадків;

  • Харківська область – 843 випадки;

  • Херсонська область – 31 випадок;

  • Хмельницька область – 376 випадків;

  • Черкаська область – 277 випадків;

  • Чернівецька область – 579 випадків;

  • Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу в Україні.
Максим Степанов у Facebook
Скриншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі перебуває найбільше "важких" хворих на коронавірус із початку пандемії, реанімація не справляється з кількістю пацієнтів.

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