В Украине побит рекорд по количеству новых больных и смертей от COVID-19

По состоянию на утро пятницы, 2 апреля, в Украине официально подтверждено 1 711 630 случаев коронавирусной инфекции. Из них рекордные 19 893 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 33 679человек (+433 за сутки – рекорд с начала пандемии), а 1 333 370пациентов (+10 287 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.

Проведено тестирований за сутки – 128 727 (в частности методом ПЦР – 58 944, методом ИФА – 22 564, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 219).

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:

г. Киев – 1164 случая / 1710 прививок;

Винницкая область – 815 случаев / 800 прививок;

Волынская область – 522 случая / 570 прививок;

Днепропетровская область – 1178 случаев / 1340 прививок;

Донецкая область – 852 случая / 640 прививок;

Житомирская область – 855 случаев / 850 прививок;

Закарпатская – 389 случаев / 730 прививок;

Запорожская область – 755 случаев / 960 прививок;

Ивано-Франковская область – 415 случаев / 837 прививок;

Киевская область – 1156 случаев / 930 прививок;

Кировоградская область – 166 случаев / 460 прививок;

Луганская область – 187 случаев / 440 прививок;

Львовская область – 1668 случаев / 1160 прививки;

Николаевская область – 456 случаев / 830 прививок;

Одесская область – 1608 случаев / 630 прививок;

Полтавская область – 693 случая / 870 прививок;

Ривненская область – 635 случаев / 480 прививок;

Сумская область – 786 случаев / 500 прививок;

Тернопольская область – 710 случаев / 490 прививок;

Харьковская область – 1494 случая / 1030 прививок;

Херсонская область – 221 случай / 40 прививок;

Хмельницкая область – 1351 случай / 700 прививок;

Черкасская область – 768 случаев / 1440 прививок;

Черновицкая область – 466 случаев / 400 прививок;

Черниговская область – 583 случая / 260 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация в Украине. Максим Степанов в Facebook

Скриншот. Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, немецкие эксперты рекомендовали, чтобы люди в возрасте до 60 лет, получившие первую прививку вакцины от COVID-19 AstraZeneca, получали другой препарат, как вторую дозу. Препаратом прививают украинцев.