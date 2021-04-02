В Україні побито рекорд за кількістю нових хворих і смертей від COVID-19
Станом на ранок п'ятниці, 2 квітня, в Україні офіційно підтверджено 1 711 630 випадків коронавірусної інфекції. З них рекордні 19 893 – виявлені за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 33 679 осіб (+433 за добу – рекорд з початку пандемії), а 1 333 370 пацієнтів (+10 287 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.
Здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).
Кількість захворювань у регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 1 164 випадки / 1 710 щеплень;
Вінницька область – 815 випадків / 800 щеплень;
Волинська область – 522 випадки / 570 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 178 випадків / 1 340 щеплень;
Донецька область – 852 випадки / 640 щеплень;
Житомирська область – 855 випадків / 850 щеплень;
Закарпатська – 389 випадків / 730 щеплень;
Запорізька область – 755 випадків / 960 щеплень;
Івано-Франківська область – 415 випадків / 837 щеплень;
Київська область – 1 156 випадків / 930 щеплень;
Кіровоградська область – 166 випадків / 460 щеплень;
Луганська область – 187 випадків / 440 щеплень;
Львівська область – 1 668 випадків / 1 160 щеплень;
Миколаївська область – 456 випадків / 830 щеплень;
Одеська область – 1 608 випадків / 630 щеплень;
Полтавська область – 693 випадки / 870 щеплень;
Рівненська область – 635 випадків / 480 щеплень;
Сумська область – 786 випадків / 500 щеплень;
Тернопільська область – 710 випадків / 490 щеплень;
Харківська область – 1 494 випадки / 1 030 щеплень;
Херсонська область – 221 випадок / 40 щеплень;
Хмельницька область – 1 351 випадок / 700 щеплень;
Черкаська область – 768 випадків / 1 440 щеплень;
Чернівецька область – 466 випадків / 400 щеплень;
Чернігівська область – 583 випадки / 260 щеплень.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, німецькі експерти рекомендували, щоб люди у віці до 60 років, які отримали перше щеплення вакцини від COVID-19 AstraZeneca, отримували інший препарат як другу дозу. Препаратом прищеплюють українців.