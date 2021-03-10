Украинцы болеют коронавирусом по второму и третьему разу: кто в зоне риска и как спастись

В Украине после начала эпидемии коронавируса иногда регистрировались случаи повторного заражения. Однако совсем недавно появились данные о том, что COVID-19 способен поразить переболевшего человека и в третий раз. С такой проблемой уже столкнулись жители Тернопольской и Житомирской областей.

Врачи отмечают, что пока что такое явление не приобрело массовый характер. Однако они не исключают, что коронавирус продолжит мутировать и в будущем украинцы могут заражаться инфекцией по несколько раз.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Эпидемиолог Тернопольского областного лабораторного центра Владимир Паничев подтвердил OBOZREVATEL, что в регионе обнаружили десятки случаев повторного инфицирования коронавирусом, а еще трое человек заразились уже третий раз.

Он не исключил, что это может быть повторное заболевание, однако, чтобы это доказать, следует провести ряд исследований. В частности, проанализировать – человек заразился второй/третий раз одним и тем же штаммом или же это выделение фрагментов генома COVID-19, от которого он не избавился после предыдущего раза.

"Фиксируем случаи положительных ПЦР-тестов у людей, у которых коронавирус подтверждали раньше. Однако я нарочно воздержусь от термина "заболевание", потому что это должен быть диагноз. Пока говорим о 64 обнаруженных случаях иммуннофрагментов генома SARS-CoV-2 при повторном исследовании и три – при третьем. Мы не можем однозначно утверждать о повторных инфицированиях, потому что нам не хватает секвенирования генома и сравнения штаммов. Подобные ситуации у нас были и при кори. Потом мы еще долго выясняли, действительно ли это повторная инфекция или же неправильный диагноз был выставлен сначала", – говорит медик.

Также о повторных случаях заражения коронавирусом накануне сообщали в Житомирской области. Правда, в местном лабораторном центре не уточнили цифры, ведь такую статистику не ведут, а только общую.

Стоит напомнить, что повторные заражения коронавирусом стали фиксировать в Украине еще в начале текущего года на Волыни. Областной санитарный врач Наталия Янко рассказывала, что при повторном инфицировании болезнь протекала значительно тяжелее, чем в первый раз.

По ее словам, риски заразиться второй раз существуют примерно через 3-6 месяцев после выздоровления от COVID-19.

Эпидемиолог Владимир Паничев также говорит о том, что если пациент первый раз переболел коронавирусом в легкой форме, то при повторном заражении лечение будет протекать тяжелее.

"Действительно, есть возрастные группы риска, у которых уровень постковидного иммунитета недостаточен. Чаще повторно болеют медики – у нас на Тернопольщине таких 26,6% случаев. Очевидно, это связано с вероятно большой дозой инфицирования и очень частыми повторными встречами с вирусом. Иммунитет постоянно напрягается и дает сбои", – объяснил Паничев.

По его словам, каждый десятый, кто заражается повторно, имеет невысокий уровень антител или же организм таких людей и вовсе не способен выработать иммунный ответ. В большинстве случаев к этой категории относятся пациенты с онкологическими заболеваниями.

"Повторные заражения по Украине составляют 0,14% от числа всех зарегистрированных. Но 70% переболевших перенесли COVID-19 в легкой форме, а значит, остались вне статистики. Не исключено, что многие из них могут болеть по второму разу, но так как их никто не фиксирует – доказать такие факты сложно. Они не влияют на ход эпидемии, это больше на уровне индивидуального здоровья. Из 64 повторных один человек у нас умер. Помимо прочих сопутствующих болезней, у него было еще онкозаболевание", – добавил врач.

Академик НАН Украины Сергей Комисаренко считает, что в Украине будут фиксироваться случаи повторного заражения, особенно из-за новых штаммов коронавируса из Великобритании, Южной Африки, Бразилии и США.

Профессор, микробиолог и вирусолог из Национального медицинского университета имени Богомольца Владимир Широбоков тоже соглашается с таким мнением. По его словам, человек будет иметь иммунитет только к тому штамму коронавируса, которым он переболел. А в страну уже успели проникнуть и другие "версии" инфекции, что подтвердили официально в Минздраве.

По данным медиков, антитела сохраняются 3-6 месяцев после болезни коронавирусом. После этого шансы заразиться еще раз увеличиваются.

"Когда уровень антител становится меньше защитного уровня – возможно повторное заражение. Необязательно, что после второго инфицирования он будет держаться долго, поэтому заражение может случиться и в третий раз. Все зависит от сопротивляемости организма и его иммунной системы. Человек, который переболел, будет иметь иммунитет против штамма, который его инфицировал, а не от новых, которые появляются сейчас", – заявил Широбоков.

Чтобы уберечь себя, украинцев призывают вакцинироваться

Специалисты отмечают, что прививка защищает от летальных исходов, тяжелого течения болезни, а также помогает иммунитету бороться с более агрессивными штаммами коронавируса.

Некоторые даже не исключают, что из-за постоянных мутаций COVID-19 прививки придется делать каждый год.