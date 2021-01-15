Украинцы заражаются COVID-19 повторно и болеют тяжелее. Почему так происходит и кто в зоне риска

Украинцы, которые легко перенесли коронавирус, рискуют подхватить эту же инфекцию через 3-6 месяцев. К такому выводу пришли специалисты Волынского лабораторного центра, которые сравнили данные о пациентах.

По словам врачей, второй раз болезнь протекает гораздо тяжелее, чем впервые. Поэтому тем, кто уже болел COVID-19, не стоит снимать маски и мчаться на курорты.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

На Волыни зафиксировано 16 случаев повторного заражения коронавирусом . Об этом заявила областной санитарный врач Наталья Янко .

Она рассказала, что в области скончался 51-летний мужчина, который перенес коронавирус в сентябре прошлого года. И заболел повторно уже в декабре. Но на этот раз он не смог побороть болезнь.

В Волынском областном лабораторном центре, где собирают все данные о ПЦР-тестах региона, OBOZREVATEL рассказали подробности.

"В первый раз, еще в сентябре, этот пациент легко перенес болезнь. У него даже не было симптомов. Ему сделали ПЦР-тест, потому что он был контактным лицом, у него в семье кто-то болел коронавирусом. Лечился он дома, выздоровел и все было хорошо. Однако повторно он заразился уже в декабре, через три месяца. И на этот раз болезнь протекала тяжело. У него появились симптомы, он обратился к врачу, был госпитализирован. Он также был в реанимации, на кислороде, потом на ИВЛ, но спасти его так и не удалось", – пояснила врач-эпидемиолог этого центра Валентина Хомутинкина.

Также у врачей нет данных о том, были ли сопутствующие заболевания у этого пациента. К врачам он не обращался, да и в больнице доктора никаких осложнений у него не выявили.

По словам Хомутинкиной, в области действительно зафиксировано 16 повторных заражений COVID-19. "И можно сделать вывод, что повторно болезнь протекает намного тяжелее, чем в первый раз. Но летальный случай у нас в области первый. Также надо сказать, что второй раз пациенты заражаются через 3-6 месяцев", – отмечает специалист.

К сожалению, пациенты после того как переболеют, не проводят проверку на наличие антител в крови. Скорее всего потому, что тест этот платный, бесплатно у нас его не делают. Поэтому в лаборатории не могут сказать, зависит ли повторное заражение от количества защитных тел. Да и вообще – всегда ли организм вырабатывает эти антитела.

По данным НСЗУ, на декабрь прошлого года в Украине зафиксирован 2161 случай повторного заражения COVID-19. Это 0,25% от общего числа больных. И 250 человек из них – медики.

Также в НСЗУ отмечают, что до сих пор нет точных данных о том, какое количество антител должно присутствовать в организме человека, чтобы защитить его от повторного заражения коронавирусом.

Однако известно, что чем легче человек перенес болезнь, тем меньше антител выработано у него в организме.

Подхватить вирус еще раз также рискуют люди с сопутствующими заболеваниями – диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой, лишний вес, онкология.

Ученые еще не знают, сколько времени защитные тела сохраняются в организме. Пока известно о 3-4 месяцах. Хотя по словам врача-инфекциониста Сергея Крамарева, защита может сохраняться и до шести месяцев.

В Украине нет возможности проводить исследования, которые бы дали ответ на вопрос – отличается ли вирус COVID-19, которым заразился человек повторно от того, который поразил его в первый раз. Т.е. мы не можем сказать, заболел человек из-за вируса-мутанта или нет.