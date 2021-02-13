В Украине госпитальная смертность от COVID-19 одна из самых низких в Европе, – Голубовская

Госпитальная смертность от коронавирусной инфекции в Украине является одной из самых низких среди стран Европы.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля рассказала инфекционистка Ольга Голубовская. Запись транслировали на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"В целом по смертности: оцените ее в госпиталях в Западной Европе и в наших – и увидите, что у нас летальность (не та, которую показывают, а госпитальная) будет одной из самых низких в Европе. Это стоило нам очень больших усилий всех специалистов", – сказала Голубовская.

Врач отметила, что низкой смертности от COVID-19 в украинских больницах достигают в частности благодаря протоколу лечения этого заболевания, который неоднократно подвергался критике.

Напомним, что Голубовская объяснила, почему украинцы отказываются лечиться от коронавируса. Она вспомнила о "диванных экспертах".

Как сообщал OBOZREVATEL, Сотрудник Шустера получил положительный ПЦР после вакцинации "Спутником V". Голубовская объяснила, что ПЦР-тест высоко специфический, но его чувствительность оставляет желать лучшего.