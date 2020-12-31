Коронавірус налічує вже 12 тисяч мутацій, – Ляшко

Коронавірус із моменту появи і фіксації в Ухані має вже 12 тисяч мутацій.

Про це сказав в інтерв'ю "Фактам" головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Для боротьби з новим штамом коронавірусу, який вперше виявили у Великобританії, необхідно дотримуватися протиепідемічних норм і не панікувати.

"Є чіткі прописні істини: правильно носити маску, тобто щоб вона прикривала ніс і рот, утриматися від додаткових соціальних контактів і часто мити руки. І тоді вам буде байдуже, який штам циркулює", – пояснив Ляшко.

Він також додав, що завдання епідеміологів – відстежувати штами та адекватно на них реагувати. Це можна здійснювати як протиепідеміологічними засобами, так й імунною профілактикою.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров, який заявив, що зафіксував першого пацієнта в Україні з новим штамом коронавірусу, пояснив, чим цей мутант відрізняється від звичного COVID-19.

Медик також поділився своїми прогнозами щодо розвитку епідемії в Україні.

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