Коронавірус налічує вже 12 тисяч мутацій, – Ляшко
Коронавірус із моменту появи і фіксації в Ухані має вже 12 тисяч мутацій.
Про це сказав в інтерв'ю "Фактам" головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Для боротьби з новим штамом коронавірусу, який вперше виявили у Великобританії, необхідно дотримуватися протиепідемічних норм і не панікувати.
"Є чіткі прописні істини: правильно носити маску, тобто щоб вона прикривала ніс і рот, утриматися від додаткових соціальних контактів і часто мити руки. І тоді вам буде байдуже, який штам циркулює", – пояснив Ляшко.
Він також додав, що завдання епідеміологів – відстежувати штами та адекватно на них реагувати. Це можна здійснювати як протиепідеміологічними засобами, так й імунною профілактикою.
Нагадаємо, лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров, який заявив, що зафіксував першого пацієнта в Україні з новим штамом коронавірусу, пояснив, чим цей мутант відрізняється від звичного COVID-19.
Медик також поділився своїми прогнозами щодо розвитку епідемії в Україні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Про появу мутанта B.1.1.7, який може бути на 70% більш заразним, у Великобританії заявили в другій половині грудня 2020 року.
З 26 грудня в країні ввели жорсткий карантин четвертого рівня, щоб стримати поширення коронавірусу, який мутував.
Цей варіант COVID-19 уже поширився у всьому Сполученому Королівству. Вірус виявили за межами районів, де запроваджено найбільш жорсткий карантин (Лондон (Англія), Уельс і Шотландія).