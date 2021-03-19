Корогодский: мы за самый жесткий локдаун, иначе волну не сбить

Бизнесмен и совладелец киевского торгового центра Dream Town Гарик Корогодский заявил, что он поддерживает жесткие карантинные ограничения.

Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 19 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Во-первых, мы за локдаун, мы за жесточайший локдаун – настолько жесткий, насколько возможно, включая закрытие метро. Это очень непопулярный шаг – маршрутки, метро, но иначе волну не сбить", – сказал Корогодский.

Он добавил, что выступал за введение локдауна ранее в марте, о чем говорил с министром здравоохранения Максимом Степановым и мэром Киева Виталием Кличко.

По словам бизнесмена, его торговый центр первым объявил о том, что не будет брать арендную плату во время локдауна и выполнял это обещание на всех этапах жесткого карантина.

Напомним, в Киевской области с воскресенья, 21 марта, ужесточают карантинные ограничения. В Киеве в ночь с 19 на 20 марта также будут введены строгие меры. Они будут действовать до 9 апреля включительно. О том, что будет запрещено, – читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за роста количества новых случаев заражения коронавирусом в некоторых областях ввели строгие карантинные ограничения. Подробнее – в нашем материале.