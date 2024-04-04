Коробка у Пассажа: что это будет?

Похоже, Крещатик снова оказался в рейтинге излюбленных мест киевлян, как и много лет назад. Этому способствуют украинские и международные бренды, которые начали возвращаться на туристическую улицу Киева, чтобы сделать ее уютной и интересной для горожан. Возможно, вы уже видели большую коробку с бирюзовыми лентами у пассажа на Крещатике? Пора приоткрыть завесу тайны и рассказать, что это такое.

Под этой коробкой прячется новое пространство от IQOS, которое готовится к переезду на центральную улицу столицы. Сейчас в помещении заканчивают ремонт, поэтому пока здание вместо монтажной сетки креативным способом завернули в большую почтовую коробку.

Что это будет: флагманский Спейс бренда с многофункциональным пространством: с брендовым магазином, необычным коворкингом и пунктом ресайклинга.

Где: Крещатик, 17 (в бывшем помещении Miniso)

Когда: открытие первого этажа запланировано на начало апреля, а второго (с коворкинг пространством) – на май. Про обновления бренд будет информировать своих потребителей на официальном сайте и в социальных сетях.

Чем интересен новый Спейс на Крещатике?

1. Крупнейший IQOS Space страны.

Новый флагманский Спейс станет самым большим в Украине. Он заменит главный Спейс в стране, который размещался на бульваре Леси Украинки с 2016 года.

2. Первый брендовый магазин с коворкингом.

Бренд предлагает новую концепцию многофункционального пространства. На первом этаже находится магазин и сервисный центр, на втором – коворкинг и пункт ресайклинга.

3. Коворкинг с атмосферой домашнего уюта.

Среди шумного и динамичного Крещатика появится островок уюта, спокойствия и концентрации. Коворкинг (конечно же, только для совершеннолетних) стилизован под квартиру. Представляете рабочие зоны в виде спальни, гостиной, ванной, гардеробной и даже душевой? Здесь все есть.

4. Ресайклинг-зона.

В каждом Спейсе есть пункт ресайклинга, и это пространство не станет исключением. Но здесь – самый большой и функциональный из всех.

5. Фьюжн из барокко и хай-тека.

Новый Спейс находится в уникальном здании в стиле ретроспективизма с элементами украинского барокко, где в свое время жил главный архитектор Киева Анатолий Добровольский. Для бренда это был интересный челлендж – сохранить, обыграть и органично соединить архитектуру барокко и современный интерьер с технологичным наполнением. Впрочем, IQOS уже имеет опыт подобной интеграции современного в классическое. Так, львовский спейс на улице Академика Гнатюка, 2 расположен в старинном доме бывшего Пражского Банка, построенном в 1912 году.