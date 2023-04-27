Контракты уже готовятся: Порошенко нашел на складе в ЕС 'кое-что эффективное и нужное' ВСУ

Петр Порошенко после Европейского Экономического Конгресса в польском Катовице заехал на склад техники, который находится на границе Нидерландов и Бельгии.

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Хен ден Оттер – владелец компании, которой уже почти 100 лет, рассказывает, что искренне поддерживает Украину. Его семья знает, что такое Вторая мировая война.

"У нас сейчас нет войны, но мы чувствуем, как это, и это наше дело тоже. Мы поддерживаем тех, кто был вынужден покинуть Украину, и желаем вам удачи", – говорит предприниматель.

Пятый президент уже присмотрелся к семитонным DAF, особенно интересующим машины с манипуляторами, гидроборты и контейнеровозы.

"Сейчас мы находимся на уникальном складе на границе между Бельгией и Нидерландами. Именно здесь нам удалось разыскать несколько эффективное и нужное войску, как воздух. Собственно убедился и теперь могу вам сообщить, что мы заключаем новые контракты с автомобилями", – говорит Порошенко. .

Порошенко, сначала хочет рассказать о главном – белом контейнере. Он объясняет, что это мобильный госпиталь, если команде удастся быстро привести его в порядок, то они положат начало новому проекту, который спасет много жизней.

"Вы видите DAF'ы, мы уже немало передали их Вооруженным Силам из Британии и обязательно продолжим это делать. Но здесь, помимо всего прочего, есть более мощные грузовики с кранами – для нашей артиллерии. Чтобы быстрее грузить снаряды и чтобы они быстрее долетали до места назначения", – говорит Петр Порошенко.

Петр Порошенко и команда очень хотят забрать как можно больше грузовиков DAF. Потому что это то, чего не хватает ни на Востоке, ни на Юге. Команда хочет заключить контракты в ближайшее время.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад" передали в ВСУ уже более сотни грузовиков Leyland DAF 45.150, а общее количество законтрактованных в Великобритании машин – более 350 единиц.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Средства собирают волонтеры ОО "Дело Громад", Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

На шасси этих машин производят также мобильные зенитные комплексы -"Антишахеды", специальные кунги для комплексов БПЛА Poseidon и мобильные мастерские, которые очень нужны на передовой для ремонта военной техники.