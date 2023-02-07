Блог | Николай Томенко: Конституционное большинство Верховной Рады "какая разница" против истории Украины

Вчора 304 депутати ВР із "Слуги народу", партії Медведчука і примкнувших до них "Батьківщини", Довіри" і "За майбутнє" ВПЕРШЕ в історії нашої ДЕРЖАВИ ліквідували ІСТОРІЮ УКРАЇНИ як обов‘язковий предмет для вступу до вишів?!

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Щоправда, вищезгаданий законопроект ухвалено поки що в першому читанні.

Нагадаю, що попри критику фахівців та громадськості більшість ВР та МОН вважають, що в період війни російської орди терористичної країни військового злочинця Путіна знання ПРАВДИВОЇ історії України для отримання права на вищу освіту НЕ АКТУАЛЬНІ.

Нагадаю, що базові знання національної історії в багатьох країнах від Латвії до США є ОБОВ‘ЯЗКОВИМИ навіть для отримання ГРОМАДЯНСТВА країни. Наша ж влада у співпраці із ОПЗЖ і К. переплюнула і всіх табачників разом взятих у зневазі до УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ.

Спочатку "урядові єврооптимісти" із попередньої влади скоротили кількість годин для історії України в шкільному курсі, потім виключили історико-культурний блок із обов‘язкових предметів у вузах, а нинішня влада пішла далі й вирішила ліквідувати історію України обов‘язковий предмет для вступу.

Корисно також згадати про часи України в складі Сталінської Росії, які у своєму "Щоденнику" описав наш Олесандр ДОВЖЕНКО:

"…Єдина країна в світі, де не викладалася в університетах історії цієї країни, де історія вважалася чимось забороненим, ворожим і контрреволюційним - це Україна. Другої такої країни на земній кулі нема. Де ж рождатися, де плодитися дезертирам, як не у нас? Де рости слабодухим і запроданцям, як не у нас…"

А ви ще досі дивуєтеся:

- полтавським мамаям, які захищають ката Петра;

- чиновникам і депутатам-колаборантам;

- фанатам Путіна, Медведчука і Табачника на посадах керівників вузів та національних закладів культури в Лаврі, музеї Шевченка…?