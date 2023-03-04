Конкурс на директора НАБУ: стали известны три финалиста

Комиссия Национального антикоррупционного бюро Украины отобрала три кандидата на должность директора ведомства для представления Кабинету министров. Путем открытого голосования было принято решение об избрании трех человек, которые отвечают требованиям и имеют лучшие профессиональный опыт, знания и качества для выполнения служебных обязанностей директора НАБУ.

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Финалистами конкурсного отбора стали Сергей Гупяк, Семен Кривонос и Роман Осипчук. Об этом говорится в Telegram-канале Комиссии по проведению конкурса на должность директора НАБУ.

Члены конкурсной комиссии оценили профессиональный опыт, знания и качества кандидатов с целью определения трех финалистов. При этом говорится, что во время конкурса был обеспечен прозрачный и справедливый подход к отбору нового директора НАБУ.

Изначально документы на должность директора НАБУ подали 78 человек, однако к следующему этапу было допущено 74 кандидата. Второй этап тестирования состоял из серии тестов, в частности, тестирование на знание законодательства, тестирование на общие способности и навыки, оценка личностных компетенций и выполнение практического задания. Спустя еще ряда тестирований количество кандидатов сократилось до трех.

По словам главы Конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ Николая Кучерявенко, важность сильной антикоррупционной системы для общества будет расти в будущем, в частности, когда начнется восстановление Украины после войны.

Напомним, Артем Сытник был уволен с должности директора НАБУ в апреле 2022 года. Увольнение произошло из-за истечения срока его полномочий.

Ранее сообщалось, что первые 4 кандидата на должность главы директора Национального антикоррупционное бюро (НАБУ) оставили о себе неоднозначные впечатления.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комиссия по проведению конкурса на должность нового директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) признала недобропорядочным одного из кандидатов – руководителя Бучанской окружной прокуратуры Руслана Кравченко.