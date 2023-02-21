Почему не платили налоги и как экономили, питаясь за счет родителей: что рассказали кандидаты на директора НАБУ

Первые 4 кандидата на должность главы директора Национального антикоррупционное бюро (НАБУ) оставили о себе неоднозначные впечатления. Как рассказали в Центре противедействия коррупции (ЦПК), после собеседования на добородетель к ним "осталось еще больше вопросов", чем было до этого – ведь они рассказывал, почему не платили налоги, как экономили деньги, питаясь за счет родителей и т.д.

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"Почти за 5 часов собеседований мы, к сожалению, практически не услышали от большинства кандидатов аргументированных ответов. Зато услышали много историй о "семейных традициях" и несколько "фани стори" от кандидата 4", – отметили в ЦПК.

Что рассказали кандидаты

Как подчеркнули в Центре, меньше всего вопросов у комиссии было к руководителю Департамента войны Офиса генпрокурора Юрию Белоусову. Он:

указал в декларации , что в 2016 году продал автомобиль Opel Vectra за 49 тыс. грн;

в 2017 году за те же 49 тысяч купил Hyindai Grand Santa Fe 2015 года выпуска.

"Кандидат объяснил, что в декларации указывал так называемую "оценочную стоимость", поэтому иномарка за 49 тысяч – это ок. Тем более, платить налоги с этой стоимости, согласно закону, он не должен был. По совпадению, машина его жены Mini Cooper 2012 года также задекларирована со стоимостью 49 тысяч грн. Кандидат признал, что такая стоимость автомобилей, указанная в декларации, не соответствует действительности", – рассказывают в ЦПК.

Кроме того, отмечается, в 2018 году Белоусов одолжил 40 тыс. долларов двоюродному брату. По его словам, с октября 2010 года по октябрь 2011 года, он:

работал в МВД за 1 000 долларов в месяц;

получал и 128 долларов в день как член миротворческой миссии в Либерии.

Таким образом, отмечается, на 2016 год семье удалось сэкономить около 65 тыс. долларов. Часть из которых появилась после продажи квартиры в Харькове.

"В то же время кандидат не отразил сбережений в своей первой электронной декларации и признал, что это потому, что он заполнял ее фактически по правилам "для бумажной". Отвечая на вопрос о том, за какие средства его теща приобрела в Киеве квартиру, в которой проживает Белоусов, кандидат отметил: "Я знал, что они зарабатывали серьезно на реализации этой сельскохозяйственной продукции", – говорится в материале.

Старший детектив НАБУ Михаил Буртовый, рассказали в ЦПК, отметился тем, что члены его семьи владеют огромным количеством земельных участков. Однако самым красноречивым итогом его собеседования, отмечается, стал ответ на вопрос, как ему удалось сэкономить значительное состояние.

"Все суммы доходов и образ моей жизни отвечают моему воспитанию и моей жене. Я родился в сельской местности, вырос в многодетной семье, как моя жена. Соответственно, рациональное использование своих покупок и сбережений – это присущее с первого дня нашей семьи. [Наши с женой] расходы в месяц сейчас составляют 40-50 тысяч грн. Это составляет менее 50% полученного дохода", – приводят слова Буртового в ЦПК.

При этом, подчеркивается, он добавил, что сэкономить помогают экологически чистые продукты от родственников из сельской местности. Там, по словам кандидата, живут родители и его, и жены – "держат здоровое домашнее хозяйство". "Именно эти сбережения позволяют накопить вышеуказанные средства", – подытожил он.

Прокурор, руководитель отдела представительства интересов государства по земельным отношениям Винницкой областной прокуратуры Александр Викул задекларировал 41 тыс. евро. Их, как он уверяет, получил от матери, к"оторая с 2002 года без какого-либо официального трудоустройства работает в Норвегии, где официально зарегистрировалась только в прошлом году". Соответственно, отмечают в ЦПК, подтверждающих документов о ее заработках у кандидата нет.

"О декларировании и уплате налогов [из этих средств], откровенно, мысли не заходили", – приводят его слова в ЦПК. Отмечая, что из-за работы на госслужбе Викул порекомендовал матери "что у сестры нет таких обязательств, то ты с ней сотрудничай".

Также у Викула задекларирован Mercedes-Benz E200 2007 года стоимостью 149 тыс. грн. Объясняя его стоимость, он, отмечается, "скопировал" ответ у Белоусова – "хотя купил авто у юридического, а не физического лица".

При этом подчеркивается: вопросы вызвали и "довольно странные сообщения кандидата в Facebook". К примеру,о полномасштабной войне Викул написал, что "любой конфликт возможен только в том случае, если его допускают обе стороны".

"Кандидат пояснил, что Украина не проводила достаточно информационную работу с жителями страны-агрессора. А могла бы убедить их в нашей позиции", – говорится в материале.

Эксадвокат и заместитель руководителя Киевской облгосадминистрации Виталий Власюк все собеседование говорил на английском. Потому что, по его словам: "чем больше языков знает человек, тем он лучше".

"Возможно, таким образом кандидат хотел уменьшить количество вопросов, однако этого не произошло. К тому же, сложные слова кандидату пришлось вспоминать, а некоторые фразы в переводе звучали довольно странно. Например, на вопрос о дорогих часах Omega стоимостью в несколько тысяч долларов, драгоценной иконе и других ценных предметах в своей декларации кандидат в переводе ответил: "Как вы видите, я не человек, который на себе особенно носит разные предметы", – рассказывают в ЦПК.

Там сообщили: многие вопросы к Власюку касались имеющейся у него криптовалюты – в том числе биткойнов. В частности, он не мог предоставить подтверждающие документы, что:

покупал оборудование для майнинга;

арендовал помещение;

оплачивал электроэнергию и другие необходимые расходы.

Соответственно, отмечается, подтвердить, что заработал несколько миллионов гривен действительно на майнинга фактически невозможно. "Член комиссии Карен Гринавей в частности спросила, как Власюк мог "майнить" биткоины, если в 2017 году НБУ считал их нелегальными. Однако кандидат на это рассказал об оборудовании, на котором майнил "крипту", – говорится в материале.

Кроме того, рассказывают его авторы, Власюк сообщил, что начал карьеру с открытия ФЛП еще в 16-летнем возрасте, "собирая-разбирая" вместе с братом компьютеры. Также они участвовали в семейном бизнесе, получая средства от сети аптек и забойного цеха.

"Примечательно, что родители кандидата – главврачи. Несмотря на это, мать кандидата смогла позволить себе купить дорогостоящую квартиру в самом центре Киева на улице Институтской, происхождение средств на которую непонятно", – отметили в ЦПК.

Также Власюк описал словам "фани стори" тот факт, что на него действуют доверенности "от друзей" на роскошные машины. В частности, на Mercedes-Benz s550.

Что дальше

Следующие кандидаты пройдут собеседование уже 21 февраля. В ЦПК выразили надежду, что новые претенденты дадут "более уверенные ответы".

"Которые можно подтвердить документами и фактами. А не семейными традициями", – отметили они.

Кто претендует на должность директора НАБУ

В финальный этап отбора вышел 21 кандидат, напоминает "Слово и дело". Собеседования на добродетель будут проходить с 20 до 24 февраля. А с 28 февраля до 4 марта – собеседования на соответствия критерию компетентности.

"Пока первое место в рейтинге по количеству баллов занимает Руслан Кравченко. Он окончил в 2012 году Юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Сейчас руководит Бучанской окружной прокуратурой Киевской области. Ранее работал в военной прокуратуре, а также представлял сторону обвинения на суде над бывшим президентом Украины Виктором Януковичем", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Сытник был уволен с должности директора НАБУ в апреле-2022. Увольнение произошло из-за истечения срока его полномочий.

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