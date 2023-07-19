Кому вручат повестки в Украине в августе и прекратят ли их раздавать на улицах: разъяснение

С 24 февраля 2022 года в Украине действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Пока что он продлен до 18 августа 2023-го. Таким, образом, с 1 августа вручение повесток всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продолжится с целью формирования резерва и восстановления потерь на передовой.

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Повестки будут вручать в том числе на улицах. Как объяснил представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в эфире "Українського радіо. Полтава", это вынужденный шаг, поскольку многие военнообязанные нарушают правила воинского учета и не обновляют информацию о новом месте жительства.

Наше законодательство рассматривает каждого мужчину 18-60 лет (кроме четко прописанных исключений) как потенциально подлежащего призыву на военную службу.

Для проведения мобилизации, особенно в условиях полномасштабной войны, необходимо иметь актуальные данные о наличии призывных ресурсов на территории, за которую отвечает местный Территориальный центр комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП).

Процесс регулируется Постановлением Кабмина № 1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов". После изменения места жительства мужчины обязаны в течение пяти дней зарегистрироваться в военкомате.

Истомин отметил: не все выполняют эту норму. "Могут быть и объективные основания, как у ВПЛ, у которых не было возможности там сняться с воинского учета и здесь стать. Но многие граждане, которые переехали условно в Киев, там они живут, работают и по месту жительства мы не находим этого человека. Поэтому как метод оповещения военнообязанных начались вручения в людных местах. Это в рамках закона", – заявил представитель ТЦК.

В то же время адвокат Богдан Пересада считает, что в законодательстве вышеуказанное правило прописано очень плохо.

"Этот вопрос плохо урегулирован. Если следовать указанной норме, то любой выезд с места жительства возможен только с разрешения военкомата. Дело в том, что данная норма не конкретизирует, что именно является "местом жительства", с которого запрещено выезжать. Имеется ли в виду город, улица, район или районный центр, или область", – объяснил эксперт.

Напомним: покидать место жительства призывникам, военнообязанным и резервистам в военное время без разрешения районного (городского) военного комиссариата запрещает часть 4 статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Как писал OBOZREVATEL:

– В 2023 году студентов не должны призывать в армию в Украине. Однако под мобилизацию могут попасть студенты, которые после окончания бакалаврата и перед поступлением в магистратуру временно не являются студентами вуза. Отсрочка им не предоставляется, поскольку формально в этот период они не получают образование.

– Имеют ли право сотрудники ТЦК задерживать и принудительно доставлять в военкомат, читайте по ссылке.

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