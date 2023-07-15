Кого из студентов могут мобилизовать, а кто может рассчитывать на отсрочку: разъяснение

В 2023 году студентов не должны призывать в армию в Украине. Однако под мобилизацию могут попасть студенты, которые после окончания бакалаврата и перед поступлением в магистратуру временно не являются студентами вуза. Отсрочка им не предоставляется, поскольку формально в этот период они не получают образование.

Видео дня

Порядок мобилизации регулируется законами "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно законодательству, мобилизовывать не будут:

– студентов ПТУ и училищ,

– студентов вузов,

– ассистентов-стажеров,

– аспирантов и докторантов, обучающихся на дневной или дистанционной форме.

Кто из студентов может получить отсрочку

Отсрочка от мобилизации на весь период обучения предоставляется студентам призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней, а также тем, кто учится в заведениях профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения.

Однако по достижении 21-летнего возраста такая отсрочка теряет силу.

Студенты могут пойти в армию по собственному желанию – для этого следует написать заявление в военкомате и получить академотпуск на время службы. В противном случае при получении повестки необходимо предоставить справку о прохождении обучения.

Как рассказал адвокат Джамал Стаценко, в 2023 году не будут мобилизовывать студентов вузов и соискателей профессионального высшего образования. Однако это касается только учащихся на дневной или дуальной форме. Учителя и преподаватели также не могут быть мобилизованы, пишут "Факты".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Юрист рассказала, могут ли во время военного положения в Украине забрать в армию не служившего ранее мужчину и отправлять на передовую.

– Имеют ли право сотрудники ТЦК задерживать и принудительно доставлять в военкомат, читайте по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!