Кому в СССР платили сумасшедшие деньги: пять профессий

Власти СССР хотя и стремились обеспечить социальное равенство, но на самом деле это было лишь публичным лозунгом. Жизнь во времена советов отличалась большими разницами в доходах граждан. Некоторые жили на 100 рублей, удерживая целую семью из четырех человек, тогда как другие имели оклады, превышавшие 1000 рублей в месяц.

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Причиной такой разницы были разные уровни профессиональной квалификации и уникальность работы. Люди, обладавшие редкими навыками или работавшие в специфических условиях, могли рассчитывать на высокие зарплаты, крупные соцпакеты и государственную поддержку.

Так, среди работников заводов иногда встречались мастера, чьи оклады превышали зарплаты их руководителей. OBOZ.UA предлагает узнать, кто во времена СССР получал сверхбольшие официальные доходы.

Буровой мастер

Одной из самых оплачиваемых профессий того времени была работа бурового мастера, особенно на Севере. Высокая зарплата в этих регионах объяснялась трудными условиями труда и необходимостью специализированных навыков. За полгода работы на таких буровых площадках человек мог заработать столько, сколько другие зарабатывали за несколько лет. В 1980-90-х годах мастера на буровых получали от 50 до 100 рублей в день, а некоторые специалисты даже зарабатывали более 1000 рублей в месяц. Это были настоящие "золотые" времена для тех, кто отправлялся на Север для работы.

Токари

Люди этой профессии могли рассчитывать на немалые доходы. В 1980-е годы среднемесячная заработная плата токаря 3-4 разряда составляла около 500 рублей. Высшие разряды, в том числе 6-й, позволяли зарабатывать до 1000 рублей в месяц. Эти цифры свидетельствуют о том, что профессионалы своего дела на заводах могли зарабатывать больше, чем некоторые директора предприятий. Кроме окладов передовики получали премии, бонусы, а также лечение в заводских санаториях.

Шахтеры

Не менее высоко оплачивалась работа шахтеров, а больше платили проходчикам. Это специалисты, которые занимались бурением и обустройством горных проходок, выполняя очень опасную и изнурительную работу. Высокие доходы шахтеров обусловливались их стажем, нормой выработки и дополнительными наградами за ударный труд. Зарплата проходчика могла достигать 1000 рублей, что было больше оклада некоторых союзных министров. К тому же, шахтеры пользовались многочисленными льготами, среди которых премии, медицинское обслуживание и дополнительные отпуска.

Геологи

Профессия геолога также приносила высокие доходы, хотя считалась романтичной. Геологи, занимавшиеся разработкой месторождений полезных ископаемых, получали зарплаты, значительно превышающие средние по стране. Одни из лучших специалистов, отвечавших за прием драгоценных металлов из рудников, могли зарабатывать 2000 рублей в месяц, что для того времени было достаточно внушительной суммой.

Космонавты

Несмотря на свою популярность и статус, у космонавтов не всегда были очень высокие оклады. Первый космонавт Юрий Гагарин получал 515 рублей в месяц, что к тому времени было достаточно для комфортной жизни. Однако за каждый полет он получал премиальные выплаты в размере 5000 рублей, а также дополнительные привилегии, как собственная квартира, автомобиль и путевки в санатории. Важной частью социального пакета было и пожизненное снабжение топливом для автомобиля.

Кроме этих профессий, были и другие специалисты, работа которых могла принести немалые прибыли. Например, работники, работавшие на Севере или в опасных условиях, также имели значительные компенсации за свой тяжелый труд. Однако в целом отличия в зарплатах зависели от специализации и необходимости в определенных специалистах, которые имели важное значение для государства.

Стоит отметить, что такие значительные зарплаты имели обратную сторону — тяжелые условия труда и риск для здоровья. Однако даже это не сбавляло популярности таких профессий среди людей, готовых ради высоких доходов их выбирать. В то же время у этих специалистов были значительные привилегии, которые позволяли им чувствовать себя защищенными и обеспеченными, даже несмотря на высокую опасность их работы.

Ранее OBOZ.UA писал, какие профессии не были престижными во времена Советского Союза.

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