Какие профессии были непрестижными в СССР: мужская версия

Во времена СССР для дискриминации людей использовали любую, даже малейшую возможность. В частности, в неудачники записывали по признаку профессии, которой занимается человек, даже несмотря на то, что в Союзе провозглашали уважение к любому труду.

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, какое занятие могло привести к тому, что плохо относиться начинали к мужчине. Они не приносили больших доходов и считались непрестижными.

Грузчик

Несмотря на тяжелый и изнурительный физический труд, за перенос грузов в СССР платили копейки. Единственным утешением было то, что грузчики, работавшие на рынках и в магазинах, имели возможность доставать дефицитные товары. Это помогало иметь некоторые нужные вещи в доме и продавать их из-под полы. Особенно хорошо подрабатывать таким "леваком" удавалось грузчикам мебельных магазинов.

Сантехник

Эта работа считалась грязной и вдобавок неквалифицированной – в сантехники якобы шли те, кто не смог нормально закончить школу и вместо вуза поступил "лишь" в училище. Не слишком уважительно относились к себе и те, кто занимался монтажом сантехнических конструкций. Это приводило к тому, что на работу они часто являлись пьяными. Все равно заменить их было некем – мало кто хотел заниматься такой работой.

Дворник

Советских детей пугали тем, что им придется идти в дворники, если они не будут хорошо учиться. Чаще уборкой улиц в СССР занимались женщины, поэтому эта профессия была вдвое менее престижноой для мужчины. Часто соглашаться на такую работу приходилось диссидентам, которым закрывали дорогу в другие сферы.

Кочегар

Еще одна работа, которую могли получить те, кого осудили за инакомыслие. Работа кочегара считалась максимально неприглядной – грязь от угля, ночные смены, копеечная оплата не прибавляла ей романтического ореола. На должность кочегара также соглашались, чтобы не получить приговор за тунеядство.

Сторож

Поскольку в СССР не было уважения к частной собственности, то к имуществу в целом относились небрежно. Поэтому и стеречь его считалось делом непрестижным. В сторожа часто шли пенсионеры, которым нечего было делать дома. К тому же, профессия позволяла понемногу воровать то, что сторожу доверяли охранять.

Инженер

Несмотря на то, что профессия инженера нуждалась в основательном образовании и развитых навыках, в СССР она считалась непрестижной. Инженерам платили немного, а такая работа практически не давала никаких льгот и привилегий. Да, в сфере инженерии можно было сделать карьеру и заслужить этим престиж, но для этого нужно было давать взятки и прилагать непропорционально значительные усилия.

Медик

Фельдшеров, санитаров и даже терапевтов в СССР считали недоучками. Якобы они оказались неспособными овладеть определенной специализацией и поэтому теперь вынуждены заниматься вспомогательным трудом, уходом за больными или общей практикой. Оплачивали такую работу тоже очень плохо.

Учитель

Профессия учителя в Союзе считалась женской. Поэтому мужчин, работавших в школах, считали какими-то не такими. Нередко молодые ребята, чтобы не попасть в армию, устраивались в школу физруком или учителем труда. Платили советским педагогам мало, ограничиваясь лишь разговорами о важности профессии для будущего.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие предметы были в советской школьной программе, а сейчас исчезли из учебных планов.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.