Какие документы нужно брать в военкомат после получения повестки: полный список

В Украине продолжается мобилизация в условиях военного положения из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. Призову во время мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет.

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Лица призывного возраста должны постоянно с собой носить документы. Показывать документы должны и представители военкоматов, которые вручают повестки. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Так, во время военного положения каждый гражданин, независимо от возраста и пола, должен иметь при себе документ, который мог бы идентифицировать его личность. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ.

Со своей стороны и граждане имеют право требовать у представителя Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который вручает повестки, документы.

После получения повестки мужчина призывного возраста должен в указанный день явиться в ТЦК и СП с соответствующими документами.

Какие документы нужно брать в военкомат после получения повестки:

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

удостоверение водителя;

информацию об образовании;

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью.

Как писал OBOZREVATEL:

– Военное положение в Украине будет действовать, по меньшей мере, до 18 августа 2023 года. Среди мужчин от 18 до 60 лет есть те, которые не подлежат призыву. Читайте об этом в нашем материале по ссылке.

– В нашей стране ранее приняли законопроекты для усовершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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