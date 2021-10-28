Компания "Венето" провела полную вакцинацию сотрудников от гриппа и коронавируса

Компания "Венето" полностью провакцинировала своих сотрудников от гриппа накануне эпидемического сезона. Также все работники ранее получили прививку от коронавируса.

В компании понимают, что вакцинация является единственным способом остановить пандемию и продолжить работу при усилении карантинных ограничений, поэтому заблаговременно позаботились о том, чтобы необходимую дозу препарата получил каждый из сотрудников.

Напомним, в Украине продолжается вакцинационная кампания. За прошедшие сутки было привито почти 292 тыс. украинцев, что является новым рекордом с 24 февраля, когда в стране начали делать прививки против COVID-19. Напомним, это единственный эффективный способ обезопасить себя от коронавирусной болезни.

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Также отметим, что в Днепре выездные бригады вакцинируют против COVID-19 маломобильных людей. В городе также работает "Мобильный офис", благодаря которому жители могут получить административные услуги, не выходя из дома. Для прививки маломобильных пожилых людей в Днепре работают 56 специальных выездных бригад.

А в Киеве в пунктах вакцинации стоят очереди. В частности, в районе станции метро "Почайна" работают сразу четыре пункта вакцинации против COVID-19. Желающие могут выбрать самостоятельно, какой вакциной им прививаться – Pfizer, AstraZeneca или CoronaVac. 26 октября в некоторых из пунктов собирались очереди около 50 человек, из которых 30 стояли в живой очереди. К тому же все, кто пришел привиться, были в масках.