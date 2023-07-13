Компания SOCAR собрала уже 2 млн грн на жилье для детей-сирот

В совместном проекте "Дом для детей" компания SOCAR, благотворительный фонд "Твоя опора" и Екатерина Осадчая продолжают сбор средств на дом для семьи, воспитывающей детей-сирот. Жилье этой семьи было разрушено, и они нуждаются в помощи.

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SOCAR собирает средства с продажи напитков в специальных чашках, благотворительных открыток, из которых можно вырастить растения, и брендированного мерча. Также можно внести благотворительный вклад в приложении SOCAR или на платформе Твоя опора

"Мы собрали уже 2 млн грн, остался еще 1 млн. Семья, которая воспитывает детей-сирот, очень ждет новое жилище. Спасибо всем, кто присоединился и тем, кто еще присоединится к сбору средств. Проект "Дом для детей" еще раз доказывает, что вместе мы можем сделать все, даже невероятное", – отмечает Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.