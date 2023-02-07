Компании супруги Медведчука финансировали Росгвардию и МВД РФ: в СБУ раскрыли громкие подробности. Фото

Компании супруги кума кремлевского диктатора Виктора Медведчука Оксаны Марченко финансировали Росгвардию и МВД РФ. Масштабную схему ликвидировала Служба безопасности Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что именно Марченко – конечный бенефициар сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на финансирование российских оккупационных группировок.

Эти компании платили россиянам якобы за "охрану недвижимости Медведчука" на территории временно оккупированного Крыма.

Также бизнес-структура супруги Медведчука регулярно платила "налоги и сборы" в бюджет РФ.

В целом установлено, что компании Марченко выплатили стране-террористу более 50 млн грн.

Как работала схема?

В СБУ уточнили, что Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более 1 млрд российских рублей. Для его функционирования были использованы активы трех подконтрольных инвестиционных компаний, территориально расположенных в Киеве.

В дальнейшем "крымская" компания заключила договоры об охране со структурами Росгвардии и МВД РФ.

Примечательно, что компания Марченко продолжила финансировать бюджет РФ даже после широкомасштабного вторжения в феврале прошлого года.

Правоохранители провели 11 обысков на объектах недвижимости супруги Медведчука, в офисах ее киевских компаний и по адресам проживания их топ-менеджеров. В результате были обнаружены документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок, а также печати и банковские карты, которые фигуранты использовали для незаконной деятельности.

Следователи сообщили Марченко и руководительнице аффилированной фирмы в Крыму о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). Им грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в августе правоохранители арестовали на Львовщине имущество Оксаны Марченко – жены обвиняемого в госизмене пророссийского нардепа Виктора Медведчука. В настоящее время идет процедура передачи земли в управление государства.

Также в Украине были арестованы дополнительные активы подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В частности, это банковские счета, гостиничные комплексы, земельные участки и корпоративные права компании. Управление этим имуществом осуществлялось из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, после масштабного обмена пленными о местонахождении одиозного украинского политика и олигарха Виктора Медведчука мало что известно. Пока выяснилось, что его семья – сам политик, его жена Оксана Марченко и их 18-летняя дочь Дарья – обосновалась в столице страны-агрессора Москве.