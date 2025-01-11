Компании Meta и Amazon сокращают программы разнообразия и инклюзии: что происходит

Американские транснациональные корпорации Amazon и Meta Platforms сворачивают программы по обеспечению разнообразия и инклюзии. На такой шаг компании пошли в преддверии возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США.

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Представители бизнеса таким образом реагируют на консервативное противодействие инициативам по разнообразию и инклюзии. Об этом сообщает Reuters.

Несколько лет подряд крупнейшие компании Америки стали настаивать на более инклюзивной политике после протестов против убийств полицией Джорджа Флойда и других чернокожих американцев в 2020 году. Однако теперь компания Meta Platforms прекращает реализацию своих программ по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, в том числе по найму, обучению и выбору поставщиков.

Примечательно, что Meta Platforms свернула свою программу проверки фактов в США, назначила известного республиканца Джоэла Каплана на должность директора по глобальным вопросам и избрала Дану Уайта, генерального директора Ultimate Fighting Championship и близкого друга Трампа, в свой совет директоров.

Таким образом компания Марка Цукерберга пытается наладить отношения с Трампом, который выступил против политики компании в отношении политического контента и пригрозил ее генеральному директору тюремным заключением. Отступая от своей прошлой практики, Meta Platforms объявила о пожертвовании в размере 1 миллиона долларов в инаугурационный фонд Трампа, присоединившись к крупным компаниям от Уолл-стрит до Кремниевой долины, которые пообещали сделать пожертвования.

В свою очередь Amazon сворачивает устаревшие программы и материалы, связанные с представительством и инклюзивностью. В декабрьской служебной записке для сотрудников Amazon речь шла о том, что подобные программы компания стремилась завершить к концу 2024 года.

Напомним, в первый день пребывания на посту президента США Дональд Трамп планирует подписать более 100 указов. Некоторые из них могут оказаться значимыми, другие могут стать более символичными посланиями от нового президента.

Как сообщал OBOZ.UA, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа хочет объявить о выходе Соединенных Штатов из состава Всемирной организации здравоохранения. Новая администрация планирует объявить о таком кардинальном решении в день инаугурации.

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