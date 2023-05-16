Комитет DOOH IAB Украина опубликовал гайд по цифровой отчетности и подтверждение факта кампании

Развитие рынка DOOH требует проактивных шагов, прежде всего, в отчетности. Профильный комитет IAB Украина провел серию тестирований подтверждения факта кампании с помощью третьестороннего счетчика, что может коренным образом изменить подход к отчетности в отрасли, максимально приблизив ее к цифровой практике.

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Гайд содержит основные рекомендации и решения по применению трететоронного верификатора в DOOH. Также разработаны шаблоны для работы и тематический глоссарий.

"На большинство индустриальных запросов мы сейчас все чаще слышим ответ "некогда", однако хуже всего, что мы можем сделать как индустрия это замереть в неопределенности и прекратить движение. Поэтому досадное снижение активности рекламодателей в DOOH, связанное с войной, мы попробуем использовать для регламентации и обновления подхода к отчетности и подтверждения факта кампании, взяв лучший опыт диджитал, однако учитывая особенности и потребности наружной рекламы", – комментирует Анастасия Байдаченко, CEO IAB Украина.

По словам Анастасии Байдаченко, их индустриальные тестирования третьестороннего верификатора полностью соответствуют европейскому вектору развития отрасли, ведь такие же процессы уже проходят в Польше.

IAB Украина выражает благодарность своим партнерам MGID и Gemius за поддержку проекта.