'Комиссия учтет важность каждой должности': пилот Воздушных сил рассказал о переводе авиационных инженеров в пехоту. Видео

Пилот МиГ-29, командир авиационной эскадрильи 114-й бригады тактической авиации Иван Смеречанский ("Смерека") рассказал, что после сообщений о переводе авиатехников в пехоту в Воздушных силах действительно была создана специальная комиссия. Она анализирует критичность должностей, без которых вся система просто не будет работать.

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Об этом "Смерека" сказал в интервью "Суспільному". "Комиссия сейчас оценивает, важность каждой должности будет учтена и будут внесены какие-то определенные изменения. Мы люди военные, конечно, есть приказ – мы его должны выполнять", – отметил он.

Смеречанский добавил, что, как сообщили в руководстве ВС, перевод в пехоту авиатехников затрагивать не должен.

Пилот отметил, что аэродром – это как государство в государстве, поэтому нужно много людей, чтобы его обслуживать. Это, в частности, охрана, люди, отвечающие за связь, группа руководства полетами, метеослужба. А также, конечно, инженерно-технический состав, узконаправленные специалисты. И все люди, работающие на земле, могут быть целью российских ударов.

При этом, по словам "Смереки", уже было несколько случаев перевода людей из батальона аэродромно-технического обеспечения и роты охраны.

"Это идет исключение из списков, то есть ты переводишься в другой род войск. Если раньше мы отправляли людей – это были добровольцы, 2022 год, начало полномасштабного, люди добровольно тогда из ВС отправлялись на выполнение боевых задач в каком-то подразделении Сухопутных войск. Затем они возвращались назад в Воздушные силы и дальше выполняли свои обязанности на аэродроме. Сейчас это уже идет переводом в другой род войск", – рассказал пилот.

Напомним, что в Воздушных силах была создана специальная комиссия. Она работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может существенно повлиять на боеспособность подразделений.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально опроверг слухи о переводе специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил в пехотные подразделения. Там заверили, что такой шаг не планировался и не планируется, а Воздушные силы наоборот увеличивают штат технического и летного персонала.

– Президент Владимир Зеленский заявил, что при переводе тех или иных военных из разных видов войск в пехотные подразделения будет учтено его требование не уменьшать состав специалистов. Прежде всего это касается инженеров Воздушных сил.

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что своим распоряжением запретил отправлять специалистов по обслуживанию самолетов в пехоту. В то же время, он указал на необходимость укомплектования боевых бригад личным составом, мобилизация на текущем уровне с этой задачей в достаточной степени не справляется.

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