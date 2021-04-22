ВОЗ подтвердила соответствие стандартам комбинезонов производства "Венето"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Общество
2 минуты
74
СИЗ производства 'Венето' подтвердили соответствие стандартам ВОЗ

Средства индивидуальной защиты, в частности комбинезоны, производства ООО "Группа Венето" подтвердили соответствие признанным Всемирной организацией здравоохранения стандартам.

Оценка качества СИЗ в Украине проведена ВОЗ в аккредитованной лаборатории ЕС, сообщается в Facebook World Health Organization Ukraine. Отмечается, что комбинезоны "Венето" соответствуют стандартам EN13034, EN14126, EN11092*.

В сообщении говорится, что в декабре 2020 года ВОЗ в Украине инициировала оценку продукции украинских производителей СИЗ и пригласила их принять участие в тестировании своей продукции в сертифицированной лаборатории. Это сделано с целью поддержки украинских производителей и содействия увеличению производства их продукции.

ВОЗ в Украине провела оценку продукции украинских производителей СИЗ.
ВОЗ подтвердила соответствие комбинезонов "Венето" стандартам.

"Для участия в проекте зарегистрировались 11 компаний. Производители должны были предоставить соответствующие документы, подтверждающие введение в оборот в Украине, и сопроводительные документы о системе управления качеством предприятия. 4 производителя предоставили документы, которые не соответствовали требованиям, а 7 компаний-производителей смогли взять участие в проекте и отправить образцы изготовленных СИЗ в европейской лаборатории", – сообщили в ВОЗ.

Комбинезоны "Венето" подтвердили соответствие признанным ВОЗ стандартам

Отмечается, что проект ВОЗ помог подтверждению заявленного качества продукции 5 украинских производителей медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. В общем, из 12 протестированных изделий СИЗ, 8 изделий успешно прошли тестирование и подтвердили соответствие качества своей продукции стандартам ВОЗ и ЕС. Сейчас производители имеют возможность использовать результаты этих испытаний для подтверждения качества и безопасности своей продукции как в Украине, так и для выхода на Европейский рынок.

Всего 8 украинских СИЗ успешно прошли тестирование.
ВОЗ подтвердила соответствие стандартам комбинезонов производства "Венето"

Кроме "Группы Венето", соответствие продукции стандартам ВОЗ подтвердили ООО "Технические фильтрующие материалы", ООО "Медикал стрим", ООО "МЕД ПРОМ", ООО "Главная Мануфактура".

ВОЗ подтвердила соответствие стандартам комбинезонов производства "Венето"
ВОЗ подтвердила соответствие стандартам комбинезонов производства "Венето"
ВОЗ подтвердила соответствие стандартам комбинезонов производства "Венето"
УкраинаВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)