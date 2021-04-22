ВОЗ подтвердила соответствие стандартам комбинезонов производства "Венето"

Средства индивидуальной защиты, в частности комбинезоны, производства ООО "Группа Венето" подтвердили соответствие признанным Всемирной организацией здравоохранения стандартам.

Оценка качества СИЗ в Украине проведена ВОЗ в аккредитованной лаборатории ЕС, сообщается в Facebook World Health Organization Ukraine. Отмечается, что комбинезоны "Венето" соответствуют стандартам EN13034, EN14126, EN11092*.

В сообщении говорится, что в декабре 2020 года ВОЗ в Украине инициировала оценку продукции украинских производителей СИЗ и пригласила их принять участие в тестировании своей продукции в сертифицированной лаборатории. Это сделано с целью поддержки украинских производителей и содействия увеличению производства их продукции.

"Для участия в проекте зарегистрировались 11 компаний. Производители должны были предоставить соответствующие документы, подтверждающие введение в оборот в Украине, и сопроводительные документы о системе управления качеством предприятия. 4 производителя предоставили документы, которые не соответствовали требованиям, а 7 компаний-производителей смогли взять участие в проекте и отправить образцы изготовленных СИЗ в европейской лаборатории", – сообщили в ВОЗ.

Отмечается, что проект ВОЗ помог подтверждению заявленного качества продукции 5 украинских производителей медицинских изделий и средств индивидуальной защиты. В общем, из 12 протестированных изделий СИЗ, 8 изделий успешно прошли тестирование и подтвердили соответствие качества своей продукции стандартам ВОЗ и ЕС. Сейчас производители имеют возможность использовать результаты этих испытаний для подтверждения качества и безопасности своей продукции как в Украине, так и для выхода на Европейский рынок.

Кроме "Группы Венето", соответствие продукции стандартам ВОЗ подтвердили ООО "Технические фильтрующие материалы", ООО "Медикал стрим", ООО "МЕД ПРОМ", ООО "Главная Мануфактура".