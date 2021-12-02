Командующий ООС об использовании Bayraktar на Донбассе: работают постоянно
Беспилотники Bayrаktar, находящиеся на вооружении ВСУ, постоянно работают в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. При этом они не пересекают границу неподконтрольной территории.
Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал командующий ООС Александр Павлюк. По его словам, эти дроны ведут разведывательную деятельность и наблюдают за противником (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Они (противники – ред.) пытаются противодействовать Bayrаktar, но сейчас все единицы, которые есть у нас на вооружении, успешно выполняют задачи", – отметил он.
Павлюк подчеркнул, что эти беспилотники дали возможность украинской стороне четко изучить все объекты противника, его позиции, склады и скопление техники. При этом с их появлением российские военные на Донбассе усилили системы радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.
Напомним, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь высказал мнение, что успешное использование украинской армией беспилотного летательного аппарата Bayraktar на Донбассе стало событием стратегического значения. Российско-оккупационным войскам был нанесен большой моральный удар, ведь в РФ подобной военной техники нет.
Наибольший эффект этого события был информационным, а не военным, уверен Самусь. Эксперт объяснил, что острая реакция страны-агрессора на этот удар была связана с тем, что у России "есть много макетов", но ударного беспилотника, уже прошедшего боевые испытания, у них нет.
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позже начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Шаптала заявил, что использование украинскими военными ударного беспилотника Bayraktar не было нарушением Минских соглашений. А вот российские наемники нарушили их, когда выдвинули вперед артиллерию и открыли из нее огонь.