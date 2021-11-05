Глава Генштаба – о применении Bayraktar: Украина не нарушала Минские соглашения, в отличие от врага

Использование украинскими военными на Донбассе ударного беспилотника Bayraktar не было нарушением Минских соглашений. А вот российские наемники нарушили их, когда выдвинули вперед артиллерию и открыли из нее огонь.

Об этом в четверг, 4 ноября, в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Шаптала. Он также отметил, что решение применить БПЛА было принято после гибели украинского военного от вражеского огня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы видели, что шел обстрел наших солдат. Они нарушили Минские соглашения, поставив и начав применять прицепную артиллерию. Погиб наш военнослужащий, ОБСЕ и нота дипломатии не сработали и главком принял решение ответить стрельбой из Bayraktar", – пояснил Шаптала.

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Он добавил, что применение беспилотника не является нарушением, в отличие от оккупантов, которые совершили их несколько: уже сам факт применения артиллерии является нарушением, а второе – они нарушили расстояние, на которое должны были отвести свое вооружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе против российских оккупантов, уничтожив их пушку. Таким образом они ответили на вражеские обстрелы, во время которых погиб один защитник Украины.

В Кремле сразу же заговорили о "дестабилизации".