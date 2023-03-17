Командира взвода, избившего солдата в Житомирской области, отправили от домашний арест: детали дела

Богунский районный суд Житомира отправил под круглосуточный домашний арест командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, младшего лейтенанта Виктора Витусевича. Ему было сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.

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Об этом в комментарии украинским СМИ сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Решение суда было принято 16 марта.

Напомним: накануне в ГБР сообщили, что расследование касается ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения). По этой статье может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее в сети обнародовали видео с избиением младшим лейтенантом солдата-срочника в учебном центре. Следом были также опубликованы кадры, на которых обидчик извинился за совершенное и заявил о готовности понести наказание.

Пресс-служба ГБР отметила: младший лейтенант применил силу против своего подчиненного, потому что последний якобы был пьян. Офицер во время "воспитательной беседы" нанес мужчине удары руками и ногами. Солдат получил легкие телесные повреждения.

Впоследствии пострадавший записал видеообращение, в котором попросил "не притеснять" Витусевича. По словам срочника, он его якобы не избивал, а "показывал боевые приемы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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