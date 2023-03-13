Не бил, а 'показывал боевые приемы': пострадавший в военной части Житомира срочник записал видеообращение

В сети разгорелся скандал из-за того, что в учебном центре в поселке Гуйва Житомирской области командир 2-го взвода роты охраны, лейтенант Виктор Витусевич избил солдата-срочника. Теперь же пострадавший записал видеообращение, в котором попросил "не притеснять" Витусевича.

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По словам срочника, он его якобы не бил, а "показывал боевые приемы". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

"Я солдат 190-го учебного центра Богдан хочу попросить, чтобы никто не притеснял Виктора Витусевича, это была шутка. Он показывал на мне просто силовой прием, никто не избивал меня, никто не издевался. Пожалуйста, не притесняйте его", – сказал срочник.

Отметим, что 11 марта в сети появилось видео с избиением срочника его командиром. Согласно пояснениям младшего лейтенанта, "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата в состоянии алкогольного опьянения.

Позже были опубликованы кадры, на которых обидчик якобы извинился за содеянное и заявил о готовности нести наказание.

А Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту избиения. Работники ГБР проводят расследование из материалов военной службы правопорядка.

Ранее сообщалось, что в Одесской области наказали заместителя начальника военкомата после скандала, который вспыхнул из-за его танцев под российские хиты. На днях в сеть попало видео, где подполковник Владимир Руснак "зажигает" на корпоративе по случаю 8 марта под песню "Алкоголичка" Александра Ревы.