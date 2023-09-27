Команда 'HELPER Украина' начала почетное отличие

В среду, 27 сентября, во время торжеств новое почетное отличие от общественно-волонтерского движения "HELPER Украина" получили патрульные полицейские и спасатели Запорожской области.

Во время присяги новых сотрудников полиции, основатель "HELPER Украина" Даниил Щербаков поздравил их с выдающимся событием и вручил руководителю подразделения Александру Борзенко отличие.

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"Она так тяжела, как наш путь к победе, она так блестит, как наше светлое будущее и я уверен, это отличие будет напоминать каждому полицейскому о том, как много добрых дел мы сделали вместе", – подчеркнул Щербаков.

Также команда "HELPER Украина" посетила и главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области. Там во время торжественного круглого стола Щербаков вручил почетный знак начальнику управления Владиславу Гусинскому.

"Мы десять лет вместе делаем добрые дела, вы отмечали нашу поддержку, сегодня пришло время нам отметить ваш огромный вклад в добрые дела команды HELPER Украина и Украины в целом", – сказал Щербаков.

Следует отметить, что такая поддержка и внимание со стороны общественных организаций очень важна и мотивирует наших спасателей и полицейский. Уверены, что это станет хорошей традицией, а награда "HELPER Украина" ежегодной национальной номинацией.