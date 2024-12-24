Колядки на Сочельник, которые можно выучить в последний момент: подборка

Уже сегодня вечером в Украине начинается сезон колядований. На Сочельник и Рождество на улицу выйдут дети и молодежь, которые будут петь праздничные песни о рождении Христа с добрыми пожеланиями на весь год.

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Если вы не успели подготовиться к исполнению праздничных песен, еще не поздно выучить несколько простых колядок. OBOZ.UA публикует подборку коротких текстов, на запоминание которых уйдет совсем немного времени. Они подходят как взрослым, так и маленьким детям. А исполнять их можно и дома, и в гостях, и зайти с ними на праздник к близким.

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок

Та давайте п’ятачок.

(Из книги "Народная культура украинцев: жизненный цикл человека. Том 1. Дети. Детство. Детская субкультура". Обрядовые функции детей и подростков)

Хутко даріте, нас не баріте,

Бо короткі свитки та померзли литки!

Візьміть ножа гострого,

Вріжте сала товстого.

А не мало, щоб з торби стирчало!

Дайте нам ковбасу, додому понесу,

Дайте кишку, да з’єм у затишку…

(Колядка была записана на Житомирщине. Из книги В.К. "Традиции и жизнедеятельность этноса (на материалах празднично-обрядовой культуры украинцев)". УНИСЕРВ, 2000.)

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми руками світ благословляє.

Світ благословляє в бідній яскині –

Мир вашій хаті і вашій родині.

Нехай вашу хату все горе минає,

А щастя приходить – Христос ся рождає!

(Из книги "Прилетели ангелочки. Раз колядка, два колядка", издательство "Свічадо" 2016)

Коляда, коляда

На поличку погляда.

Там ковбаси лежать,

Вони в шанічку біжать.

Дай, бабо, ковбасу –

Літом коней попасу.

Не даш ковбаси –

Хоть сама паси.

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

А як дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

***

Колядую, колядую,

Ковбасу чую.

Святий вечір!

А в кого, кого?

У діда свого.

Святий вечір!

Дайте ковбасу,

Я додому понесу.

Святий вечір!

Дайте круп’янку,

Потягну під лавку.

Святий вечір!

Дайте кишечку,

З’їм у затишечку

Святий вечір!

Коляда, коляда,

Дайте, дядя, пирога!

Как не дашь пирога,

Возьму вола за рога,

И выведу на берег,

Коляда, коляда,

Дайте, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога,

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг,

У ріг буду трубити,

Волом буду робити,

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добривечір!

***

Колядин-дин,

Я, бабусю, один.

Винеси мені пиріжок

Та положи у мішок.

З руками, з ногами,

Щоб бігав за нами.

(Из книги: "Детский фольклор. Народное творчество". Составитель Галина Довженок, издательство Днепр, 1986)

Я маленький пастушок,

По коліна кожушок.

А ви, люди, чуйте,

Коляду рихтуйте:

Яблучка й горішки –

Будуть нам потішки.

(Из книги "Прилетели ангелочки. Раз колядка, два колядка", издательство "Свичадо" 2016)

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал о рождественских традициях и обычаях украинцев – большинство из них вполне можно адаптировать к современным реалиям.

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