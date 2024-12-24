Колядки на Сочельник, которые можно выучить в последний момент: подборка
Уже сегодня вечером в Украине начинается сезон колядований. На Сочельник и Рождество на улицу выйдут дети и молодежь, которые будут петь праздничные песни о рождении Христа с добрыми пожеланиями на весь год.
Если вы не успели подготовиться к исполнению праздничных песен, еще не поздно выучить несколько простых колядок. OBOZ.UA публикует подборку коротких текстов, на запоминание которых уйдет совсем немного времени. Они подходят как взрослым, так и маленьким детям. А исполнять их можно и дома, и в гостях, и зайти с ними на праздник к близким.
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.
Одчиняйте скриньку
Та давайте сливку,
Одчиняйте сундучок
Та давайте п’ятачок.
(Из книги "Народная культура украинцев: жизненный цикл человека. Том 1. Дети. Детство. Детская субкультура". Обрядовые функции детей и подростков)
Хутко даріте, нас не баріте,
Бо короткі свитки та померзли литки!
Візьміть ножа гострого,
Вріжте сала товстого.
А не мало, щоб з торби стирчало!
Дайте нам ковбасу, додому понесу,
Дайте кишку, да з’єм у затишку…
(Колядка была записана на Житомирщине. Из книги В.К. "Традиции и жизнедеятельность этноса (на материалах празднично-обрядовой культуры украинцев)". УНИСЕРВ, 2000.)
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми руками світ благословляє.
Світ благословляє в бідній яскині –
Мир вашій хаті і вашій родині.
Нехай вашу хату все горе минає,
А щастя приходить – Христос ся рождає!
(Из книги "Прилетели ангелочки. Раз колядка, два колядка", издательство "Свічадо" 2016)
Коляда, коляда
На поличку погляда.
Там ковбаси лежать,
Вони в шанічку біжать.
Дай, бабо, ковбасу –
Літом коней попасу.
Не даш ковбаси –
Хоть сама паси.
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
А як дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
***
Колядую, колядую,
Ковбасу чую.
Святий вечір!
А в кого, кого?
У діда свого.
Святий вечір!
Дайте ковбасу,
Я додому понесу.
Святий вечір!
Дайте круп’янку,
Потягну під лавку.
Святий вечір!
Дайте кишечку,
З’їм у затишечку
Святий вечір!
Коляда, коляда,
Дайте, дядя, пирога!
Как не дашь пирога,
Возьму вола за рога,
И выведу на берег,
Коляда, коляда,
Дайте, дядьку, пирога!
Як не даси пирога,
Візьму вола за рога,
Та виведу на моріг,
Та виломлю правий ріг,
У ріг буду трубити,
Волом буду робити,
Хвостом буду поганять
Та на гречку орать.
Добривечір!
***
Колядин-дин,
Я, бабусю, один.
Винеси мені пиріжок
Та положи у мішок.
З руками, з ногами,
Щоб бігав за нами.
(Из книги: "Детский фольклор. Народное творчество". Составитель Галина Довженок, издательство Днепр, 1986)
Я маленький пастушок,
По коліна кожушок.
А ви, люди, чуйте,
Коляду рихтуйте:
Яблучка й горішки –
Будуть нам потішки.
(Из книги "Прилетели ангелочки. Раз колядка, два колядка", издательство "Свичадо" 2016)
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