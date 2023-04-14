Шале сестры Коломойского и гостиница Мазепы: во французских Альпах нашли роскошные особняки украинской элиты. Видео

На одном из самых престижных горнолыжных курортов мира Куршевель обнаружили особняки представителей украинской элиты, которая отдыхала там, пока в родной стране продолжается война. Среди владельцев роскошный вилл – сестра олигарха Игоря Коломойского, бизнесмены Андрей Веревский и Игорь Мазепа, руководитель "Укрнафтобуріння" Михаил Бакуненко.

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Кроме политиков и бизнесменов, во французские Альпы приехало и много сыновей богатейших украинцев, более того, там обнаружили целую гостиницу, принадлежащую нашим соотечественникам. Об этом говорится в расследовании "УП" про батальон "Куршевель" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Во время съемок в Куршевеле двух частей расследования об имуществе российских элит и собственно самих элит, мы не могли не обратить внимание на тех украинцев, которые даже во время полномасштабного вторжения посещают этот один из самых дорогих уголков французских Альп", – объяснили журналисты.

Так, на парковке у одной из горнолыжных трасс, а затем под шале Panda в Куршевеле расследователи зафиксировали внедорожник на украинских номерах. К дому на этом авто привезли женщину, похожую на родную сестру олигарха Игоря Коломойского – Ларису Черток с мужем Владимиром. Уже на следующее утро журналисты убедились, что это именно родные политика.

Шале Panda, где они остановились, расположено в самой высокой дорогой части курорта – 1850, и оформлено на фирму Ларисы Черток. Правда, там отдыхает не только ее семья. Этой зимой туда по меньшей мере дважды приезжал сын Коломойского – Григорий, который до полномасштабного российского вторжения играл в Украине за баскетбольный клуб "Днепр". На празднование в ресторан на курорте приезжал и Александр Черток – брат мужа сестры олигарха.

Через один дом от Panda располагается шале "Александра", которое принадлежит Андрею Веревскому.Он занимается агробизнесом и, по данным Forbes, в 2022 году занял 16-е место в списке самых богатых украинцев.

Александрой зовут его дочь. На фоне войны в Украине шале бизнесмена не было пустым. Во время прошлых новогодних праздников там заметили автомобиль Mercedes GL, которым пользуется сам Веревский. Также в особняк приезжал его сын.

В ходе расследования журналисты обратили внимание на пятизвездочный отель Grandes Alpes в самом центре Куршевеля. По данным реестров Франции и Люксембурга, им владеют украинцы, среди которых и гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Буквально месяц назад бизнесмен и общественный деятель заявил, что у него нет имущества за границей. Позже в комментарии СМИ Мазепа сказал, что инвестировал в реконструкцию отеля еще десять лет назад вместе с западным банком, полтора года назад вышел из бизнеса, но "закрытие соглашения еще на финальной стадии".

После 8 марта горнолыжный курорт во французских Альпах на Rolls-Royce с украинскими номерами покинул глава правления "Укрнафтобуріння" Михаил Бакуненко. По информации источников "УП" в правоохранительных органах, действия бизнесмена и компании сейчас исследуются на предмет подрывной деятельности в Украине и нанесения ущерба государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разгорелся скандал из-за компании состоятельных украинцев, устроивших вечеринку в Куршевеле. Во время войны в родной стране они зажигали на курорте в Альпах под песню "Вова, е**ш их, бл**ь" и попивали игристое.

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