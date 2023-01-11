Батальон ''Куршавель'': на шикарном курорте во Франции заметили компанию украинцев, которые зажигали под ''Вова, ї*ш їх, бл*ь''. Фото и видео

На одном из самых престижных горнолыжных курортов мира Куршавель был замечен компанией состоятельных украинцев. Во время войны в их родном государстве они зажигали под популярную песню "Вова, ешь их, бл*ь", попивая игристое.

Видео дня

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале "Джокер". Отмечается, что цена такого отдыха за 2-3 часа составляет около 50 тысяч долларов.

Стоимость одного только шампанского Crystal, которым лакомилась компания, составляет около 8-10 тысяч гривен. А выносили его под зажигательный трек и с флагом Украины.

Примечательно, что видео нет чиновников, депутатов или их детей. На кадрах сняты украинские айтишники. По всей вероятности, они покинули территорию Украины еще до полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Иванна Плантовская попала в скандал. Женщина хвасталась фотографиями с пляжа и Парижа, пока в Украине продолжается широкомасштабная война.

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