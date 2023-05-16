Так много в последнее время встречаю инфы от "инставрачей" о том, что пить коллаген бесполезно: что коллаген не проходит кислую среду желудка и поэтому пить его бесполезно, что разлагается он на аминокислоты и толку от этого нет и т.д и т.п.

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Но и кусок рыбы тоже не проходит кислую среду желудка – значит она тоже бесполезна? Конечно, нет!

Коллаген точно также как любые белковые продукты попадает в желудок и должен расщепиться до аминокислот. Только в таком виде белок усваивается организмом. Именно из аминокислот организм собирает нужный ему белок, в том числе коллаген в лице!

Коллаген – это основной структурный белок нашего организма (75-80%). Он формирует всю соединительную ткань – от кожи до костей, мышц и сухожилий. Главная задача кожного коллагена – поддерживать упругость и прочность мышечного каркаса лица.

До 25 лет мы имеем интенсивный обмен коллагена, и поэтому не имеем морщин. Начиная с 20 лет, ежегодно мы теряем примерно 1% коллагена. Это много, поскольку с возрастом выработка коллагена замедляется, и организм не способен быстро возобновить потерянный объем. Коллагеновые волокна провисают, теряют объем и пластичность, на них образуются так называемые - поперечные сшивки ( лексика косметологов ), и на лице появляются морщины. А с ними и желание замедлить процессы старения.

В действительности организм постоянно вырабатывает коллаген. А когда собственных сил не хватает – он добирает белок из продуктов питания. А еще, оказывается, в состоянии стресса мозг дает сигнал перерабатывать запасы собственного коллагена в энергию. Вот что ты будешь делать? Как можно больше стабильности и жареных куриных крылышек - это максимум, что я могу предложить организму))

Большинство из нас спланировать полноценный рацион не могут, поэтому используют БАДы.

В Японии на государственном уровне решили этот вопрос: всем после 30 лет настоятельно рекомендуют принимать коллаген.

Именно поэтому, японки славятся своей красивой кожей, даже в зрелом возрасте. В чем их секрет? Все очень просто: сбалансированный умеренный рацион, активный образ жизни, а также регулярное употребление коллагена, идеально подходящего для восстановления красоты кожи, волос, ногтей, а еще – для здоровья суставов.

Всему миру известен японский питьевой коллаген. Цены правда...

Девочки, конечно, мы с вами можем изменить свое питание и насытить организм тем "строительным материалом", который поможет нам выглядеть еще долго молодыми. Помните, что наши бабушки лечили наши переломы холодцом? Ну вот! Это самый, что ни на есть лучший "материал" для нашего собственного коллагена. В теплое время года делайте наваристые на костях бульоны. А еще делайте желе из ягод и пищевого желатина. Только не покупайте " быстрорастворимый желатин". Он синтетический. Пусть уха будет почаще на вашем столе. Мясо тоже разнообразное, а не только диетическую курицу)). Яйца, хумус, бобовые.

Но если у вас будет возможность приобрести коллаген в виде БАДов, то берите морской коллаген и с витамином С. Мы с вами не в Японии живем)) морепродукты и рыба не так часто на нашем столе.

Надеюсь донесла основную мысль – я за прием коллагена! Хотя старалась быть объективной.