Количество пехоты на фронте не должно зависеть от налоговой, – Гудыменко

Необоснованные преференции по бронированию предприятиями своих работников оказывают непосредственное влияние на ситуацию на поле боя. Критически важно для государства создать прозрачный механизм привлечения людей в армию, не превратив налоговую в структуру, ответственную за мобилизацию.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко поделился на своей Facebook странице, комментируя законопроект НГУ Даниила Гетьманцева о бронировании работников из числа "клуба белого бизнеса".

"Несложная логическая цепочка приводит нас к выводу, что теперь именно налоговая будет отвечать за результаты мобилизации в том или ином виде. Ведь именно на нее возлагается определение членства в "клубе избранных". Иными словами, количество пехоты на участке фронта зависит от того, внес ли владелец бизнеса "денежный чемодан" в налоговый. От того, занес ли такой "чемодан" магазин игрушек с 50 работниками или сигаретная фабрика с тысячей работников, будет зависеть потеряли ли мы прифронтовую деревню. Подумайте об этом, когда будете с утра читать на DeepState фразу "враг продвинулся восточнее н.п.", – делится Юрий Гудыменко.

По словам ветерана, непрозрачность системы бронирования состоит в том, что предприятия без критического значения для страны получают преимущества, а действительно важные бизнесы остаются без внимания государства.

"Поток "чемоданов" в разные министерства за бронирование работников оскорбляет Гетманцева лично. И он решил сконцентрировать все в фактически подчиненной ему налоговой. Логично, очень логично. Нам требуется максимально прозрачный реестр забронированных предприятий. Понятно, что с учетом секретности. Но торговые сети, футбольные клубы, водочные заводы и магазины "Все за мало гривен", моментально получившие статус критической инфраструктуры, – это ужасно. И это демотивирует", – подчеркнул Гудыменко.