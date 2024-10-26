Кого в СССР называли 'залетками': как возникло слово

Культура СССР была репрессивной и построенной не на уважении, а на унижении людей. Конечно, это сказывалось и на языке.

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OBOZ.UA рассказывает историю такого слова, которое под влиянием советской действительности изменило значение чуть ли не на противоположное. И слово это "залетка".

Что "залетка" означало изначально

Это слово можно отнести к региональной норме русского языка. Так в Ивановской области фольклористы записали частушку:

У меня залетки два,

Два и полагается,

Если первый не проводит,

Второй догадается

Также слово встречается в некоторых русских народных песнях. Например, в такой:

Калина красная,

Калина вызрела.

Я у залеточки

Характер вызнала.

Из контекста здесь можно догадаться, что "залеткой" называли любовный интерес, поклонника, романтического партнера или любовника. Это предположение подтверждают и словари. Они все еще фиксируют это слово в таком романтическом смысле.

Что слово стало означать при СССР

Все началось с советской армии. В ее рядах словом "залет" стали называть факт разоблачения какого-либо нарушения. Одет не по форме – залет, не поздоровался со старшим по званию – залет, самовольно покинул место службы – залет.

Солдаты, завершавшие службу, несли этот сленг с собой в гражданскую жизнь. И залетами стали называть также бытовые ситуации, такие как нарушение общественного порядка с попаданием в милицию. Или другие происшествия с нежелательными и значительными последствиями. Такими, как внебрачная беременность.

Незапланированное зачатие тоже стали называть "залетом". Соответственно, брак из-за внезапной беременности получил название "брак по залету".

Учитывая пренебрежение к женщинам, которое практиковали в СССР, вину за это чаще всего возлагали именно на женщину. Мол, нагуляла себе ребенка или хитростью женила на себе мужчину. Таких женщин тоже начали иногда называть залетками. Хотя русские словари это значение и не фиксируют, но носители понимают слово сейчас именно так.

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