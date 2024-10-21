Кого называли стахановцами: история и почему это движение стало очередной манипуляцией в СССР

Стахановское движение в СССР возникло как инициатива перевыполнения производственных планов, имена его участников активно популяризировались властями. Стахановцам обеспечивали привилегии: квартиры, премии, путевки и другие блага.

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Однако коллеги часто относились к ним враждебно из-за нарушения рабочего процесса и повышения производственных норм. OBOZ.UA предлагает узнать историю возникновения стахановского движения в союзе и почему последователей этого движения ненавидели простые рабочие.

Движение началось с рекорда шахтера Алексея Стаханова, который в ночь с 30 на 31 августа 1935 года добыл 102 тонны угля. Однако этот успех был организован руководством: Стаханову предоставили вспомогательную бригаду, освободившую его от вспомогательных работ. Условия были созданы искусственно для достижения нужного результата к очередной правительственной дате.

После этого события газета "Правда" развернула кампанию, которая сделала Стаханова знаменитым и положила начало новому трудовому движению. Партия и правительство активно поддерживали это направление, распространяя идею, что стахановцы работают по любви к труду. На самом же деле главной мотивацией для них были повышенные зарплаты и социальные льготы.

Привилегии для стахановцев

Стахановцы получали в разы больше обычных рабочих: например, их зарплата могла достигать 1600 рублей в месяц, в то время как средний заработок составлял около 400-500 рублей. Кроме того, они имели доступ к жилью вне очереди, путевок в санатории, бесплатные услуги и другие привилегии.

Однако стахановские рекорды часто нарушали рабочий процесс. К примеру, кузнец Бусыгин на автозаводе в Горьком за одну смену изготовил 117 валов, но потом два дня не работал. В то же время другие рабочие стабильно производили по 100 валов в день, что в итоге давало лучшие результаты.

Почему ненавидели стахановцев

Из-за подобных ситуаций в среде обычных рабочих возрастала ненависть к стахановцам. Им портили оборудование, устраивали темные и даже доводили до несчастных случаев. Пресса сообщала о нападениях и убийствах "выскочек", которые регулярно происходили по всей стране.

Власти ответили репрессиями: нападение на стахановца расценивалось как терроризм или заговор, а виновных могли приговорить даже к расстрелу. Ситуация стала поводом для укрепления режима, когда партия использовала эти случаи в качестве подтверждения усиления классовой борьбы.

Сам Алексей Стаханов обошел эти проблемы. Его перевели в Москву, где он получил комфортную должность. Дружба с Василием Сталиным позволяла ему вести разгульный образ жизни, в частности, Стаханов даже устраивал стрельбу из наградного пистолета для развлечения.

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