Кого мобилизуют в Украине в июле и как происходит уточнение данных в ТЦК: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны на службу в армию. Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки вручают повестки всем мужчинам, чтобы формировать мобилизационный резерв и восстанавливать потери на фронте.

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На службу могут попасть даже ограниченно годные, однако таких людей в штурмовые бригады отправлять не будут. Об этом Украинскому радио Полтава рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

По его словам, ограниченно годных мобилизуют, но не в штурмовые бригады, а для работы на должностях, где не требуется особая физическая нагрузка. Также он подчеркнул, что мобилизационные распоряжения получают не все.

В повестке, которую вручают военнообязанному уже указаны адрес ТЦК и время, когда туда надо прибыть. Если мужчина еще не был в ТЦК, то это может быть повестка об уточнении учетных данных. В случаях, когда учетные данные уже уточнены, мужчин отправляют на военно-врачебную комиссию.

Представитель полтавского ТЦК и СП заявил, что мобилизации подлежат все мужчины. Сейчас призывают всех годных и ограниченно годных, если есть потребность в людях на фронте или в тылу.

Истомин отметил, что сейчас мобилизуют мужчин, которых военно-врачебная комиссия признала ограниченно годными, поскольку их не отправляют на фронт, а в части обеспечения или в ТЦК в соответствии с законодательством.

Представитель ТЦК и СП объяснил, что в первую очередь есть потребность в комплектовании штурмовых подразделений, однако на данный момент происходит также комплектование и других подразделений, которые не находятся непосредственно на линии соприкосновения и не выполняют боевые задачи.

Сейчас призыву подлежат такие категории граждан:

– годные и ограниченно годные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

– годные и ограниченно годные мужчины от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и/или проходят военную службу в запасе или резерве;

– призывники от 18 до 27 лет, которые не проходили срочную службу — на контракт с ВСУ;

– снятые и исключенные с воинского учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если они не осуждены за тяжкое преступление.

Напомним, что с начала 2023 года в Украине действуют новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Кроме того, в апреле власти разрешили вручать повестки и вызывать мужчин в ТЦК независимо от места такого учета.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о реальных случаях наказания украинцев за уклонение от мобилизации. В судах такие мужчины объясняли, что избегали призыва из-за травм или того, что вынуждены оставлять дома малолетних детей.

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