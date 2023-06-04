Кого из украинских пилотов первыми будут учить на F-16: Игнат объяснил алгоритм

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики будут ездить на учения по управлению американскими истребителями F-16 несколькими волнами. Завлечь сразу большое количество наших пилотов невозможно, так как на фронте ведется интенсивная работа авиация по врагу.

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Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона UA Разом. В первой волне, отправленной на летные полигоны Запада, может быть несколько десятков пилотов.

"В первой волне будут собственно лучшие и опытные пилоты. Приоритет для тех, кто хорошо владеет английским языком", – указал Игнат.

Также военный спикер добавил приоритетность обучения по возрасту. В первую очередь осваивать американские истребители отправятся молодые пилоты, чтобы в будущем они могли сами стать инструкторами новым поколениям летчиков ВСУ,

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что, по словам Игната, США высоко оценили данные украинских пилотов в освоении истребителей F-16. При этом война накладывает свои ограничения на масштаб программы обучения украинских пилотов на этих самолетах.

"Но много людей на Запад тоже не отправишь, потому что нужно воевать, нужно выполнять те задачи, которые пилоты еще делают на той старой советской технике, что вдвое старше своего пилота", – резюмировал военный.