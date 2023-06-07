Когда завершится мобилизация в Украине и могут ли уволить из-за отсутствия военного билета: разъяснение

С начала полномасштабного вторжения России в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию.

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Народные депутаты уже семь раз пролонгировали действие мобилизации, и сейчас она действует до 18 августа 2023. На сколько еще могут продолжить мобилизацию и какие последствия ждут человека в случае отсутствия военного билета, разбирался OBOZREVATEL.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока еще рано говорить о демобилизации украинских военных. Глава государства подчеркнул, что война с РФ продолжается. Следовательно, процесс мобилизации будет продолжаться в стране как минимум до прекращения активных боевых действий.

Стоит отметить, что повестки в ТЦК и СП военнообязанным гражданам Украины могут вручать в общественных заведениях, на работе, блокпостах и в других местах. Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие воинскую повинность, могут быть призваны на военную службу.

Примечательно, что законодательство не говорит о конкретном месте, где должна быть вручена повестка. То есть выдача повесток на улице, в общественных заведениях, на блокпостах и в других местах полностью законна.

Также стоит упомянуть, что процесс мобилизации тесно связан с трудоустройством. Так, Кабинетом Министров были утверждены новые правила воинского учета, который предусматривает учет сведений о таких лицах по месту их работы и возлагается на руководителей предприятий.

По словам адвоката Андрея Межирицкого, предоставление военного билета по месту работы является лишь просьбой работодателя, а не обязанностью гражданина Украины. Правозащитник объяснил, что работодатели должны вести первичный воинский учет работников и предоставлять соответствующие сведения в ТЦК и СП. В то же время отсутствие военного билета никоим образом не влияет на реализацию конституционного права на труд.

При этом право требовать военный билет есть только при заключении трудового договора, согласно ч.2 ст. 24 КЗоТ Украины. Если же такой договор уже заключен, то в случае непредоставления таких документов уволить на этом основании работника невозможно.

Напомним, в Украине на законодательном уровне не определяется количество лиц одной семьи, которых могут мобилизовать. Все зависит от конкретного случая, ведь в семье могут быть военнообязанные, имеющие право на отсрочку от призыва.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого в первую очередь мобилизуют в Украине во время военного положения. Об этом на брифинге рассказал начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап.

Также сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство ввело нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.