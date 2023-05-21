Когда я в самом начале войны говорил, что противостояние будет долгим, мне никто не хотел верить. Дело не в "две-три недели", а в том, что человек хочет видеть возможность завершить события, которые выводят его из зоны комфорта. Пусть это случится не сегодня-завтра, через месяц, в начале следующего года... но случится. Неопределенность пугает больше, чем летящие на город ракеты. Война, к сожалению, плохо поддается прогнозам. Если о результате еще можно судить по соотношению сил, динамике событий, статистике потерь, то предсказать длительность горячей фазы или конфликта в целом, сложно. Слишком много случайностей может оказать влияние на временной фактор и на течение войны в целом.

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У сегодняшней украино-российской войны нет варианта быстрого окончания с однозначным результатом. Россия обладает большим человеческим и материальным ресурсом, а Украина уже сегодня в одну калитку обыгрывает противника в технологичности и современности вооружений. Россия воюет по шаблону 20 века, Украина умеет в маневренную, современную войну. Против РФ выступает коалиция стран, Россия воюет практически в одиночку.

Но для того, чтобы нанести России классическое военное поражение, сил недостаточно. Украина и ее союзники не могут оккупировать территорию огромной страны, захватить ее столицу, принудить к миру. Лучший защитник России в этом смысле – это не ее армия, это ее размеры)

Программа максимум – отодвинуть РФ на признанные мировым сообществом границы 1991 года. Минимум – на границы 2022. Ни тот, ни другой вариант не означает окончания войны и не гарантирует от возобновления горячей фазы ближайшие 5 лет. Поэтому свою политику, свои планы надо строить не на шапкозакидательских мечтаниях о развале России, а на неприятной реальности – недобитый враг обязательно попытается взять реванш. А добить его нет возможности ни у нас, ни у союзников. Нужны совершенно другие ресурсы.

Мы можем их ненавидеть, презирать, троллить, но при этом ни на минуту не забывать о том, что это по-настоящему большая страна с многочисленным населением, накачанная шовинистическими идеями, верящая в свой особый путь. Нет ни одного фактора, подтверждающего влажные мечты о возможном распаде этой страны. Можно, конечно, верить в чудо, но нельзя строить стратегии на этой вере. Если хочешь выжить.

Наша задача – создание современной, высокотехнологичной армии, оружия возмездия, жизнеспособной экономики (практически с нуля, учитывая уровень нанесенного нам ущерба). И подготовка к десятилетиям противостояния с соседним агрессивным государством. Не иначе.

Реальность малоприятная, не обещающая ни комфорта, ни беспечной жизни. Но беспечная жизнь у нас уже была, наелись, спасибо россиянам. Теперь пора взрослеть.

Так как было раньше, никогда уже не будет. Тот мир рухнул. Россия его уничтожила – уж очень хотелось ей властвовать. С властвованием не задалось, ни умом, ни силой россияне не вышли, но ломать – не строить, пакостить они способны десятки лет, и, судя по всему, именно это намерены делать.

Давайте строить стратегические планы, исходя из реальности. Рано или поздно мы их одолеем, но, скорее всего, это будет поздно, а не рано.

Враг будет разбит, победа будет за нами! Тримаємось!