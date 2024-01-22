'Когда все деньги потратил на искусство': сеть взорвалась мемами из-за кадров задержания Гринкевича

Утром 22 января правоохранительные органы сообщили о задержании фигуранта резонансного коррупционного дела Романа Гринкевича. Уже спустя несколько часов украинцы в очередной раз проявили креатив и отреагировали на задержание подозреваемого мемами и шутками.

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Не обошлось и без упоминания бывшей невесты Гринкевича художницы Сони Морозюк. OBOZ.UA собрал самые смешные и оригинальные мемы о задержании коррупционера.

Фотография растерянного Гринкевича с оголенным торсом во время задержания вдохновила многих украинцев на создание мемов. В сети снимок в шуточной форме представили как очередную картину Сони Морозюк. Также печальный взгляд Гринкевича потроллили, намекнув, что все свои деньги он потратил на "искусство".

На одной из фото украинцы решили "скрестить" Гринкевича с фото кума российского диктатора Виктора Медведчука после задержания СБУ.

Напомним, правоохранители задержали в Одесской области фигуранта резонансного коррупционного скандала Романа Гринкевича. Член преступной организации, поставившей для ВСУ некачественную одежду на 1 млрд гривен, пытался незаконно покинуть пределы Украины.

Позже Государственное бюро расследований опубликовало видео с задержанием фигуранта резонансного коррупционного дела Романа Гринкевича. Он пытался скрыться от правоохранительных органов в одной из стран Европейского Союза.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2023 года Госбюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который предлагал взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

Позже Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. По словам замминистра Виталия Половенко, решение было принято после общественной огласки дела.

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